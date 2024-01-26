曼哈頓檢察官、民代討論槍枝治本之道

高德曼(上右)、白艾榮(下)以及「紐約客反槍枝暴力基金」執行長費舍爾(Rebecca Fischer)(上左)共同主持線上會議，以迎接全國槍枝暴力倖存者周。(Zoom截圖)

為迎接全國槍枝暴力倖存者周(National Gun Violence Survivors Week)，紐約州國會眾議員高德曼(Dan Goldman)近日召開線上會議，與曼哈頓 地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)一同就紐約市所面臨的槍枝暴力問題對談。高德曼指責在共和黨 阻撓全國性的控槍立法，白艾榮則指出，槍枝暴力問題更要從社區層面爭取治本之道。

白艾榮表示，曼哈頓在兩年之內減少了30%的槍擊案件，但從外州流入的槍枝依舊源源不絕，僅靠地方力量難以禁絕，必須從聯邦層面立法。

高德曼則表示，作為眾院槍枝暴力預防工作組(Gun Violence Prevention Task Force)的副組長，在當選後曾多次奔走呼籲推動相關立法，然而國會內的共和黨人一直把這個問題政治化，無視「人民需要安全」，並設法阻礙控槍議程。高德曼呼籲選民為了自己和家人的安全，向他們遊說施壓。

高德曼還表示，在立法層面，除了直接加強管控外，也要關注精神健康。他解釋，由於各州對持槍資格的背景審查標準不一，而持槍人員跨州流動又沒有限制，全國性的精神健康審查和關照就成了一種保險措施，以免難以控制自己行為的人過於容易地接觸到槍。

白艾榮則分享了他正在推行的「社區介入」嘗試。目前他在曼哈頓地區已成立了十個社區互助小組，組織青少年以及精神健康方面存在一定障礙的居民定期進行集體活動，分享音樂、舉辦讀書會或者參與社區服務，以降低危險人群的暴力傾向，從而減少對槍枝的需求。他透露，治安問題一貫較為嚴重的曼哈頓東哈林區(East Harlem)從2022年開始成立了這樣的社區介入小組，目前成果頗為突出，涉槍犯罪的數量大減。