規管外送服務及交通工具 市府將設新部門

紐約市將成立外賣郎部門，規管市場亂象。(記者劉梓祁╱攝影)

儘管法院日前裁定互聯網外送平台，需實施外賣員最低薪資標準，但紐約市 內圍繞零工經濟(Gig Economy)的衍生問題仍持續存在；為此，市長亞當斯 (Eric Adams)24日在市情咨文中表示，市府將成立新部門，應對用於配送的電單車、滑板車和摩托車的數量急增。

亞當斯表示，市府計畫成立「可持續配送部門」(Department of Sustainable Delivery)，負責監管以兩輪及三輪交通工具為主要配送方式的商業服務，從而改變道路安全、電池監管和工人權益等方面長期存在的問題。根據市長聲明，紐約市「歡迎交通方面的創新行為」，但「不能容忍摩托車在人行道上高速行駛、送貨應用程序剝削工人，或是街道上的混亂」。

市府三年前估計，到2024年，紐約市每天將有超過270萬個包裹被遞送，幾乎是新冠疫情爆發前的兩倍，其中大多通過電單車送達。然而，去年全是共有29起騎行死亡事故，有22起涉及電動車 騎手。據市府統計，全市約有6萬5000名配送業者，其中近5萬人不使用四輪車輛。

負責運營事務的副市長喬西(Meera Joshi)表示，成立新部門旨在「減少負面影響」，同時確保市民可以享受全天候的外賣服務。她說，互聯網外送行業「對經濟很有益」，並創造了許多低門檻的工作機會，但亦在多方帶來挑戰，如同「地鼠遊戲」，必須整個多部門一同協作。

按照條例，新部門成立需要市議會批准，而監管職責將由消費者和工人保護部門和交通部門共同分擔，前者負責監管配送業者，後者監管街道和人行道的使用。喬西預計，隨著曼哈頓堵車費的實施，電動車數量或會明顯增加。

未來數月內，市政將召集由勞工團體和互聯網應用公司組成的工作小組，以幫助起草該部門的監管細則。