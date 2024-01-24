參選紐約州眾議員 馬宏寶法拉盛籌款

馬宏寶將參選第38選區紐約州眾議員，日前在法拉盛舉辦助選政綱討論與籌款會。(記者邢易霖 / 攝影)

獨立參選人馬宏寶將參選第38選區紐約州眾議員 ，日前他在法拉盛 舉辦助選政綱討論與籌款會。他的競選綱領著眼於實現兩個要素，第一是全民基本收入(Universal Basic Income, 簡稱UBI)，其次是他將努力實現全民基本免費醫療保險 。

馬宏寶出生於中國陜西省，擁有北京大學博士學位，哈佛大學博士後經歷。在美國居住30年，定居紐約17年。他致力於改善紐約的治理、安全、教育、科技、發展和繁榮，專注於提高居民生活品質。

他在助選會上表示，努力實現全民基本收入，將為每位紐約人提供經濟上的基本保障，减輕社會經濟不平等，促進更合理的機會分配，鼓勵人們大膽投資創業和創新。其次是他將努力實現全民基本免費醫療保險，每個紐約人都必須有醫保，並努力實現六個零 ，亦即零貧困、零犯罪、零遊民、零失業、零元欠、零租霸，從而構建一個更加正義公平與和諧的社會。

在政策方面，他提出了一系列舉措，包括免費開放公共廁所設施、統一稅率、取消最低工資、取消小費制度、加強城鎮社區的衛生清掃、禁毒禁槍等。這些政策旨在改善紐約的治理體系，全面振興發展該州，以保障並提高紐約居民的安全與生活水平。

作為獨立參選人，馬宏寶感謝社區人士的幫助與支持。他的競選口號是「以人為本，做正確的，做最好的。讓好的地方更好，不好的地方改正。」