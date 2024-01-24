亞美成人日間護理協會年會 20多中心代表出席籲團結互助

亞美成人日間護理協會年會日前在法拉盛舉辦年會。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

亞美成人日間護理協會年會日前在法拉盛 舉辦年會，法拉盛、布碌崙(布魯克林)、及曼哈頓 20多家老人中心 代表等130多位嘉賓出席，籲進一步促進行業規範，同行團結互助，避免惡性競爭。

協會會長張寶利介紹，協會在約五年前成立，目前已有52個老人中心加入協會，據初步統計，在法拉盛、布碌崙及曼哈頓華社，目前已有上百家華人老人中心。然而近年來，該行業存在不少問題，有的老人中心因涉嫌濫用白卡福利而遭有關部門調查，現在為老人發現金回扣以吸引他們加入中心的現象也仍然存在，協會旨在宣導合法經營，彼此監督，也令同行有一互相學習與取經的平台，而不是惡性競爭。

回顧2023年及今年的目標，張寶利表示，協會在去年舉辦了不少社會公益活動，並與各兄弟社團贊助了在林肯中心舉辦的大型中秋晚會，廣獲佳評，本月底，也將在新澤西美國夢舉辦龍年春節慶典音樂會。此外，協會還曾先後兩次協助州眾議會老人委員會主席金兑锡(Ron Kim)在曼哈頓及皇后區舉辦有關老人日間中心違章經管的聽證會，在與政府行政機構和同業之間起到了積極的協調作用。在2024年，則希望幫助各老人中心拿到經營執照審批，繼續修訂與完善日間護理中心的行業章程，並向政府申請更多經費，與同業繼續互通信息，相互扶持。

州長辦公室代表劉林劍虹、亞美成人日間護理協會年會董事李國威、顧問余金山、杜彼得等出席了此次年會。