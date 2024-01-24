慶祝美中建交45周年 曼哈頓多僑團春節聯歡

「慶祝中美建交45周年2024春節大聯歡」在曼哈頓舉辦。(記者許君達／攝影)

「慶祝中美建交45周年2024春節大聯歡」日前在曼哈頓 的市政廳劇院(The TownHall)舉辦，吸引旅美華人 及美國友華人士熱情參與，座無虛席。參與聯歡活動的還有華裔市議員黃敏儀，州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)也派了代表到場支持。

聯歡會由紐約多家僑團共同主辦，共為觀眾奉獻了超過20個節目，形式包括歌曲、舞蹈、交響樂、民族器樂演奏以及雜技等，參與演出的包括中美友好文化藝術協會、紐約愛樂合唱團、紐約中國民族樂團，以及來自新澤西 的鄉音合唱團、愛迪生愛樂樂團等華人團體。

中國駐紐約總領館副總領事吳曉明表示，美中建交45年，不僅促進了兩國人民的福祉，也促進了世界的和平與發展。他強調，兩國交往的經驗表明，不交往是不行的，但「想改變對方也是不切實際的」。他強調，交往的基礎是人民，「今天在座的僑胞都是兩國關係發展的見證者、參與者，也是受益者」，兩國關係的發展與僑胞的命運緊密相連。

黃敏儀表示，她的選區擁有紐約最大的華人群體。早年間，華人在美國的能見度很低，春節也根本無人慶祝。如今，華人能在紐約這座舞台的中心舉辦這樣的聯歡會，是一大進步。