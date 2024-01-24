我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌二度缺席提審 當庭認罪機率小

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？

慶祝美中建交45周年 曼哈頓多僑團春節聯歡

記者許君達／紐約報導
「慶祝中美建交45周年2024春節大聯歡」在曼哈頓舉辦。(記者許君達／攝影)
「慶祝中美建交45周年2024春節大聯歡」在曼哈頓舉辦。(記者許君達／攝影)

「慶祝中美建交45周年2024春節大聯歡」日前在曼哈頓的市政廳劇院(The TownHall)舉辦，吸引旅美華人及美國友華人士熱情參與，座無虛席。參與聯歡活動的還有華裔市議員黃敏儀，州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)也派了代表到場支持。

聯歡會由紐約多家僑團共同主辦，共為觀眾奉獻了超過20個節目，形式包括歌曲、舞蹈、交響樂、民族器樂演奏以及雜技等，參與演出的包括中美友好文化藝術協會、紐約愛樂合唱團、紐約中國民族樂團，以及來自新澤西的鄉音合唱團、愛迪生愛樂樂團等華人團體。

中國駐紐約總領館副總領事吳曉明表示，美中建交45年，不僅促進了兩國人民的福祉，也促進了世界的和平與發展。他強調，兩國交往的經驗表明，不交往是不行的，但「想改變對方也是不切實際的」。他強調，交往的基礎是人民，「今天在座的僑胞都是兩國關係發展的見證者、參與者，也是受益者」，兩國關係的發展與僑胞的命運緊密相連。

黃敏儀表示，她的選區擁有紐約最大的華人群體。早年間，華人在美國的能見度很低，春節也根本無人慶祝。如今，華人能在紐約這座舞台的中心舉辦這樣的聯歡會，是一大進步。

華人 新澤西 曼哈頓

上一則

亞美成人日間護理協會年會 20多中心代表出席籲團結互助

下一則

國會議員選區重畫 民權組織籲辦公聽及會議

延伸閱讀

槍殺誤入車道女 紐約屋主謀殺罪成立

槍殺誤入車道女 紐約屋主謀殺罪成立
紐約慈濟歲末祝福 蔬食共善迎福慧年

紐約慈濟歲末祝福 蔬食共善迎福慧年
龍年新春大遊行 齊聚20組織、數百人 2月11日18大道見

龍年新春大遊行 齊聚20組織、數百人 2月11日18大道見
紐約聯合廣場乘客跳軌被撞亡 這些地鐵線路「嚴重受阻」

紐約聯合廣場乘客跳軌被撞亡 這些地鐵線路「嚴重受阻」

熱門新聞

博士流浪漢孫衛東近期生活照。(圖／孫衛東自願者團隊提供)

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

2024-01-23 06:56
年輕歲月(Green Day)周二晚在洛克菲勒地鐵站快閃表演。(截取自X)

超驚喜 紐約市民晚高峰坐地鐵 遇到大牌樂隊快閃演出

2024-01-18 14:02
一名華裔製衣廠商高管因逃漏稅近400萬元，遭到聯邦起訴。示意圖，並非新聞本人。(路透)

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

2024-01-17 11:01
陳小姐指對方很常主動與自己聊天。(視頻截圖)

華女網交遇高富帥熱聊 友人識破詐騙

2024-01-19 06:53
班森賀有兩名華裔輕信網友遭騙，其中一人被騙10萬元。圖為示意圖。(美聯社)

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

2024-01-17 06:23
此次降雪預計將從1月19日(周五)早上開始，一直持續到1月20日(周六)的下午，周六可能成為紐約市近一年以來最寒冷的一天。(記者范航瑜／攝影)

紐約明日再下雪 恐達5吋…周六或成為一年來最冷的一天

2024-01-18 15:19

超人氣

更多 >
志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲
大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐
若有這些特徵 1美分硬幣值6萬

若有這些特徵 1美分硬幣值6萬
注意這5預警 有可能是前列腺癌

注意這5預警 有可能是前列腺癌
谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情

谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情