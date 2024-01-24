國會議員選區重畫 民權組織籲辦公聽及會議

紐約州 國會議員選區再度被法庭要求重畫，紐約移民聯盟(New York Immigration Coality)、亞太裔投票 聯盟選區重畫工作組(APA VOICE Redistricting Task Force)、亞美法律援助處與教育基金(Asian American Legal Defense and Education Fund)等九個民權團體，近日呼籲紐約州獨立選區重畫委員會(Independent Redistricting Commission)舉辦公聽並公開會議，提高透明度。

這已經是紐約州國會議員選區三年來第二次被要求重畫。紐約州2021年就曾根據2020年人口普查 結果重畫選區，但州獨立選區重畫委員會未能就地圖達成一致，最後由州議會製作地圖，被法庭裁決違憲；最終，由法庭指派的一名話事人製作出現有的選區重畫地圖。

但州府和州檢察長辦公室去年再向法庭申請重畫選區，去年12月，州上訴法院裁決，當前版本的選區地圖僅為臨時性質，紐約州需再次重畫國會議員選區，命令獨立選區重畫委員會再畫新地圖，並在2月28日前提交州議會批准。

民權團體表示，獨立選區重畫委員會到目前為止尚未承諾舉辦任何公聽，也未承諾不會閉門舉行會議；他們呼籲選區重畫委員會舉辦線上和線下公聽，允許民眾提交建議，並直播記錄每一次會議。維權團體指出，提高透明度是獨立選區重畫委員會成功運作的關鍵。

獨立選區重畫委員會在上次選區重畫過程中就多次舉辦公開會議及公聽會。亞太裔投票聯盟選區重畫工作組協調員歐陽蕭安表示，獨立選區重畫委員會制定的地圖將決定未來十年社區能否有效發聲，討論可負擔醫療、戰爭、總統大選等重要議題，因此公眾必須參與選區重畫的討論。