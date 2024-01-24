移民聯盟州府集會 要求新財年預算加碼挹注移民

紐約移民聯盟於奧伯尼州議會前舉行示威集會，要求州府在2025財年預算中，加大對移民社區的投資和立法。(取自集會直播)

紐約移民 聯盟(New York Immigration Coalition)23日於奧伯尼(Albany)州議會前舉行示威集會，要求州府在2025財年預算 中，加大對移民社區的投資和立法，以滿足日益增加的無證客 需求。

集會吸引近百名民眾和民代參與，包括州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)、卡范納(Brian Kavanagh)，州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)、羅桑托斯(Manny De Los Santos)、及羅森塔爾(Linda Rosenthal)等。

在州長霍楚(Kathy Hochul)於上周公布的下一財年財政預算中，為無證客議題撥款24億元經費，但紐約移民聯盟執行總監阿瓦德(Murad Awawdeh)提出異議，認為應該追加更多資金。他表示，州議會應該將4400萬元的法律援助預算增加三倍以上，以1億5000萬元的預算確保眼下所有新移民的庇護需求。

「去年，州府為移民法律服務投入了額外資源，但我們認為做得還不夠，我們需要投入更多經費到移民法律服務中，因為目前存在大量的申請積壓。」阿瓦德指出，雖然聯邦為委內瑞拉無證客提供了暫時保護身分，但還有很多其他的國家移民需要這一救濟，希望霍楚能夠繼續敦促聯邦擴大授權範圍。

此外，阿瓦德還代表聯盟，呼籲州府加強對移民社區公共治安的投入，同時減輕對移民工薪階層家庭的稅務減免，「我們希望紐約州真正變成一個對所有移民來說，都可以稱之為 『家』的地方。」

參議員霍伊和州眾議員克魯茲也表示支持，要求霍楚和州議會在今年支持「移民法援法案」(Access to Representation Act)的通過。該法案已在參眾兩會分別提出，致力於將為任何收入的無證客提供法律援助；如果通過，紐約州將成為全美首個無條件為無證客提供法律援助的州。