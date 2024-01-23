貴州同鄉會 4周年慶暨第二屆就職禮

美國貴州同鄉會舉辦四周年慶暨第二屆職員就職典禮。(記者鄭怡嫣╱攝影)

美國貴州同鄉會日前在法拉盛 舉辦四周年慶暨第二屆職員就職典禮，國會眾議員 孟昭文、市議員黃敏儀、中國駐紐約總領館領僑處主任潘焱、領事邢玉臨等美中政要、社區僑領及貴州鄉親逾百人歡聚一堂，同鄉會成員穿着貴州少數民族服飾和銀飾載歌載舞，盡顯貴州各少數民族特色。

創會會長金玉貽表示，四年前攜手創建了同鄉會，旨在搭建一個讓貴州同胞相聚、互助、共同發展的平台。四年來見證了同鄉會的成長，也分享了在這個大家庭中收獲的喜悅和溫馨，「我們舉辦了疫情後首次戶外大型端午文化節，同時出錢出力，積極參與社區各種大型公益活動，並為困境中的僑胞捐款。」

金玉貽說，希望以後的日子裡，同鄉會不僅成為貴州人在美國的聯結紐帶，更是一個互相幫助的大家庭，在新會長的帶領下，舉辦更多豐富多彩的文化活動，深入挖掘、傳承和弘揚貴州豐富多彩的文化傳統。讓美中人民更加深入地了解了貴州的風土人情，也讓更多的朋友感受到家鄉的魅力。

新任會長高素梅表示，同鄉會目前有100多位成員，主要力量在美國東部地區。自己今年剛到紐約，將繼續發揚「團結互助、共謀發展」的優良傳統，加強組織建設，拓展文化交流；同時關注社會公益事業，傳承貴州文化精髓，弘揚家鄉之美。她也希望能夠抛磚引玉，讓更多有朝氣活力的年輕人接棒，與其他兄弟社團相互支持，促進美中友好。

市議員黃敏儀、市長資深顧問兼亞裔 事務主任鄭祺蓉代表市長向貴州同鄉會頒發褒獎狀，市長辦公室社區事務局副局長顧雅明、第二屆理事會成員副會長盧永麗、秘書長Tina、副秘書長Caty向芸等出席。