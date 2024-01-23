貴州同鄉會 4周年慶暨第二屆就職禮
美國貴州同鄉會日前在法拉盛舉辦四周年慶暨第二屆職員就職典禮，國會眾議員孟昭文、市議員黃敏儀、中國駐紐約總領館領僑處主任潘焱、領事邢玉臨等美中政要、社區僑領及貴州鄉親逾百人歡聚一堂，同鄉會成員穿着貴州少數民族服飾和銀飾載歌載舞，盡顯貴州各少數民族特色。
創會會長金玉貽表示，四年前攜手創建了同鄉會，旨在搭建一個讓貴州同胞相聚、互助、共同發展的平台。四年來見證了同鄉會的成長，也分享了在這個大家庭中收獲的喜悅和溫馨，「我們舉辦了疫情後首次戶外大型端午文化節，同時出錢出力，積極參與社區各種大型公益活動，並為困境中的僑胞捐款。」
金玉貽說，希望以後的日子裡，同鄉會不僅成為貴州人在美國的聯結紐帶，更是一個互相幫助的大家庭，在新會長的帶領下，舉辦更多豐富多彩的文化活動，深入挖掘、傳承和弘揚貴州豐富多彩的文化傳統。讓美中人民更加深入地了解了貴州的風土人情，也讓更多的朋友感受到家鄉的魅力。
新任會長高素梅表示，同鄉會目前有100多位成員，主要力量在美國東部地區。自己今年剛到紐約，將繼續發揚「團結互助、共謀發展」的優良傳統，加強組織建設，拓展文化交流；同時關注社會公益事業，傳承貴州文化精髓，弘揚家鄉之美。她也希望能夠抛磚引玉，讓更多有朝氣活力的年輕人接棒，與其他兄弟社團相互支持，促進美中友好。
市議員黃敏儀、市長資深顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉代表市長向貴州同鄉會頒發褒獎狀，市長辦公室社區事務局副局長顧雅明、第二屆理事會成員副會長盧永麗、秘書長Tina、副秘書長Caty向芸等出席。
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