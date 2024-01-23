州眾議員李榮恩拚連任 華埠社區籌款

第65選區州眾議員李榮恩日前在曼哈頓華埠舉辦籌款酒會，超過50名華裔社區支持者參加。(蘇群娟提供)

尋求連任的第65選區州眾議員李榮恩(Grace Lee)日前在曼哈頓華埠 舉辦籌款酒會，超過50名華裔社區支持者參加，為李榮恩助選。

在2020年初選不敵牛毓琳後，李榮恩2022年再度上陣，終於當選，並獲委任州議會亞太裔工作委員會聯合主席。她表示，在第一個任期內立法成績頗豐，包括通過了歷史性立法，使紐約州成為全美第一個將農曆新年訂為學校假期的州，並成功讓州議會向亞太裔社會服務組織撥款3000萬元。

此外，李榮恩還發起立法，要求在紐約州所有公校教授亞裔 歷史，以及修訂「仇恨犯罪 現代化法案」，應對前所未有的仇恨犯罪增長，特別是針對亞裔社區的仇恨犯罪。

中華公所顧問于金山、華埠共同發展機構行政總監陳作舟、會計師陳秀冰、律師鄭明佑、緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光、大華埠民權聯盟共同主席陳建閃、成員王鏑、福建同鄉會名譽主席鄭思祺等50餘社區人士參會。

當被問及為何支持李榮恩時，鄭明佑表示，李榮恩富有同情心，她了解社區面臨的鬥爭並能帶來解決方案。王鏑則表示：「李榮恩早在當選之前就一直為選區事務出力，她進入議會後有效地代表我們的聲音，因此獲取我們的持續支持，為華埠這個長期處於弱勢的群體帶來社會公平和利益。」

李榮恩表示，自己的立法和社區工作證明她致力於履行當時競選承諾。她指出，必須集中精力贏得連任，方能繼續在議會內為華人社區發聲。此前，2022年就曾和李榮恩對壘的共和黨候選人丘海倫，已經表示將再次參選。