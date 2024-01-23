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至孝篤親公所 新團隊正式就職

記者劉梓祁／紐約報導
至孝篤親公所職員就職典禮。(主辦方提供)
至孝篤親公所職員就職典禮。(主辦方提供)

紐約至孝篤親公所暨歷山寄廬於日前在曼哈頓華埠舉辦第92屆職員就職儀式，以陳益祥和陳廷棟為主席的新團隊正式就職。中國駐紐約總領館副總領事吳曉明、領僑處副主任殷明俊以及領事劉兵、州參議員劉醇逸和曲怡文、州眾議員鄭永佳和寇頓、市長辦公室亞裔事務主任鄭祺蓉、市議員馬泰，和紐約中華公所主席曾偉康等人出席，並頒發賀狀。

新任主席陳益祥說，感謝公所會員及元老所給予的新任與支持，令其有機會在公所提供的平台上服務及貢獻己力。他表示，至孝篤親公所自創會以來便獲得社會和僑胞好評，得益於前任主席們投身會務、參與社區所做的努力。

吳曉明指，公所領導團隊帶領會員秉持了百年僑團建會理念，且新一屆領導團隊的當選本身便已體現了團結協作的精神，相信在新團隊的領導下，能夠在幫扶僑胞、支持祖籍國發展以及繁榮華埠等多方面取得成就。

除新任主席陳益祥和陳廷棟外，新一屆職員還包括中文書記陳建平和陳沃林、英文書記陳維安和陳嘉駿、財政陳劍如和陳炎雲、顧問陳力行與陳立文和陳傳銘等18人，以及歷山寄廬主任陳勁鈞和陳銳強、中文書記陳洪安等。

華埠 亞裔 眾議員

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