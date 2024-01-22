布碌崙華女 華埠助人反遭劫

好心華婦在華埠為遊民購買食物反遭搶。圖為華埠格蘭街案發地點。(記者許君達／攝影)

一名家住布碌崙(布魯克林)的華裔婦女，上周在曼哈頓華埠 好心給一名看似遊民 的中東裔男子買咖啡 和麵包，沒想到反被對方搶劫，自己的書包被搶走。

這名受害華裔從事健保業，回顧此事仍是心有餘悸。19日清晨6時左右，她在華埠格蘭街(Grand St)的雙喜大餅家買了咖啡和麵包，正準備上車，突然有一名貌似遊民的男子走到其面前，說他已經餓了一個晚上，希望吃點東西。出於同情心，這名華婦重新回到麵包店，買了杯咖啡和麵包給他，隨後回到自己的車中。

當她正要啟動汽車離開，這名男子突然打開其前排乘客座位的車門，搶奪她放在乘客座位上的背包，華婦一看不好，立即拉住背包帶不讓對方搶走。這名華婦說，她和對方拉扯了幾秒鐘，最後背包帶拉斷，她又立即下車追趕對方，她邊追邊高喊求助，追了兩條街，眼看無力繼續追趕，這時一名西語裔男子出手相助，幫她搶回了手機，但背包還是被對方搶走。

受害者說，她背包內有近千元現金，是準備到華埠看醫生用的，結果全被搶走，最令她氣憤的是她被搶後曾高聲呼救，結果行人道上的許多華人僑胞卻沒有一人挺身相助，許多人都像若無其事一樣。因為手機也被偷走，她曾向一名行人借手機，那人卻說自己正在趕路去上班，沒有時間。

受害者表示，她報警後，警員曾安排她上警車一起追縱劫匪，但匪徒已逃得不知去向。她還說，警方隨後向她出示了可能的嫌疑人照片，她第一眼認出來了，警員也形容涉案者是一名慣偷，在華埠已作案多起。