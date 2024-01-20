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華人市政廳前集會 挺市長否決法案

記者劉梓祁╱紐約報導
市警局長卡班到場問候與致謝。(記者劉梓祁／攝影)
市警局長卡班到場問候與致謝。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市亞當斯(Eric Adams)宣布否決攔檢報告法案前，來自不同社區和組織的大量代表在市政廳前舉行集會，抗議其認為危害公共安全的不合理舉措；同時，此法還引來市警(NYPD)不滿，但代表華人社區的市議員無一投下反對票。

儘管當日氣溫寒冷且再降大雪，但有百餘人自上午9時起在市政廳前聚集，支持市長的否決舉措。松柏之家董事會主席李宗保表示，新法案在限制警員程度方面「已經過火」，幾乎達到令其無法工作的地步，而紐約市真正需要的是「更高效、更有響應能力的警察。」

李宗保認為，目前已有足夠法律針對警員執法規範，且其所配戴的隨身相機也能記錄多種信息，起到作用；他說，市議會不僅應否決這項法律，還需要「審查所有其它需要討論的問題」，他還說，已聽到包含亞裔的多位警員說「無法繼續工作」。

當日出席市長宣布否決法案記者會的，除李宗保還包括華埠商業改進區行政總監陳作舟。另外，「亞潮萌」創始人朱雅婷也表示，新法案「非常危險」，將使納稅人的錢用在文書工作，對治安無益。

該法此前以35比9票數通過，投下贊成票的包括華埠市議員、議會公共安全小組成員馬泰(Christopher Marte)。馬泰表示，因議會「強烈支持」新舉措，亞當斯並不會獲得足夠的選票支持否決結果，法案的生效才是「民主和法制」的體現。他還說，違憲的攔檢搜查仍在發生，傷害華埠等移民社區，新法將對其規管，並不會影響警員和社區的互動。

法拉盛市議員黃敏儀(Sandra Ung)則因外出缺席投票，該辦公室表示，她將「繼續考慮這項法案以及市長否決所帶來的後果。」另外，市議員李琳達(Linda Lee)選擇棄權，紀思庭(Justin Brannan)則投下贊成票。

抗議過程中，市警局長卡班(Edward Caban)曾短暫到場問候與致謝。同時在場的還有倡議組織「聯合牧師、社區與警察」、紐約詩畫琴棋會董事長岑灼槐和富邦基金會創辦人傅先清等人。

多人在市政廳前集會反對攔檢報告法案。(記者劉梓祁╱攝影)
多人在市政廳前集會反對攔檢報告法案。(記者劉梓祁╱攝影)

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