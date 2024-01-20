劉醇逸、李榮恩主持會議 探討賭博產業對亞裔危害

多位民代呼籲，在決定這些賭場的位置之前，必須仔細研究其可能對亞裔社區帶來的問題。(記者張心╱攝影)

紐約州參議員劉醇逸與州眾議員李榮恩19日主持圓桌會議，邀請多位亞裔 學術專家分享研究成果，探討賭博產業對亞裔社區的潛在危害，以期減少加開賭場對全州亞裔的負面影響。

劉醇逸指出，此次會議是因為亞裔在近年來，已經成為各類賭場積極爭取的重要客戶，加之紐約市 府和周圍地區正在考慮加開賭場，且地點很可能在亞裔社區附近，包括他自己、李榮恩和州參議員卡范納(Brian Kavanagh)等民代，對賭博會為社區居民造成的負面影響感到擔憂。「在決定這些賭場的位置之前，我們必須仔細研究其可能對亞裔社區帶來的問題。」

李榮恩表示，賭博是造成心理健康和成癮問題的「隱形殺手」，「我們需要團結合作，集體來解決問題，共同對話是實現目標的第一步。」

曼哈頓華埠麥迪臣社區中心(Hamilton-Madison House)亞裔康復服務項目主任王凱倫(Karen Wang)舉例，中心近年來接管不少嗜賭成癮的華人 案例，「有些人起初只是想小賭怡情，自我規定每周只去一次，但逐漸在其中迷失自我。」王凱倫說，有時心理成癮問題還在其次，最嚴重是身負巨額賭債，最終導致家破人亡。「如果紐約市新賭場開業，相信勢必會對華人社區有極大影響。」