警探揭華社金融犯罪手法 籲提高警覺

伍立民呼籲民眾要密切注意ATM機和信用卡機外觀的任何變化，防止個人信息和密碼被盜竊。(記者邢易霖╱攝影)

近日，警方發現銀行ATM機和零售店的信用卡 機器頻繁受到犯罪分子的攻擊，嫌犯安裝了能夠竊取銀行卡信息的刷卡器和攝像頭。市警金融犯罪小組(NYPD Financial Crime)華裔警探(Detective)伍立民19日在皇后區法拉盛 指出，民眾要密切注意ATM機和信用卡機外觀的任何變化，同時定期更改銀行帳戶密碼，並密切關注銀行和信用卡帳單。保障個人信息的安全，防範金融詐騙。

伍立民表示，犯罪分子會在自動取款機或信用卡掃描儀上安裝額外的裝置，比如攝像頭和假的卡槽。這樣他們就能看到民眾輸入的密碼並竊取。通常嫌犯都是在室內作案，在銀行下班後進入，並在五分鐘內安裝好盜刷設備，等著受害者操作取錢。他提到，如果發現有不尋常的配件或改動，卡槽或機器的其他部分看起來有異樣，或者感覺不牢固，可能已被裝上設備，民眾需提高警覺，避免使用那台機器設備。

警方表示，在華人社區最常見的金融詐騙案，涉及身分證盜竊、盜刷設備以及電話詐騙等。犯罪分子會選擇撥打電話給65歲以上的老年人，假裝是PayPal、亞馬遜(Amazon)等公司，聲稱對方有款項需要支付，否則將採取追討措施。另一種詐騙手法是告訴受害者，他們的親戚、孩子被逮捕，需要匯款解救。

伍立民稱，這些詐騙利用受害者的害怕心理，特別是老年群體，他們有時候不願意報警，更喜歡自己解決問題，直到意識到被騙時，才會尋求家人的協助，但到時候已經為時已晚。他鼓勵民眾一定要在第一時間報案，以便及早展開調查。

伍立民建議，民眾在操作ATM輸入密碼時，可用另一只手遮擋，擋住攝像頭竊取密碼；如果在ATM附近看到可疑人物或行為，最好避免使用，並立即向銀行或警方反應；定期更改銀行帳戶密碼和PIN碼，可降低因舊密碼洩露而造成的風險；最後密切關注銀行和信用卡帳單，可及時發現任何未授權的交易。

他也強調社區需要加強提高老年群體防範詐騙的意識，對任何索要個人信息或財務信息的未知來電保持警惕。建議記錄下所有相關信息，包括日期、時間、地點、任何涉及人物的描述，以及所有可疑的活動細節。應對可能的詐騙行為提供了有效的準備和防護手段。