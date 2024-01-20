台導演聯手大象體操 新單曲MV秀皇后區私房景點

大象體操的最新單曲音樂MV「羽毛」，在皇后區艾姆赫斯特的人行天橋取景。(大象體操提供)

曾多次入圍金曲獎的台灣樂團「大象體操」最新單曲音樂MV「羽毛」近期上線；除邀請日本 歌手TENDRE跨刀演唱外，也聯手台灣導演洪冬人以及台灣原住民籍編舞家陳彥斌，在皇后區 艾姆赫斯特(Elmhurst)的人行天橋取景，展現當地生活細節的獨特氣味。

大象體操日前推出最新單曲音樂MV「羽毛」。(大象體操提供)

自2013年推出首張作品開始，「大象體操」便致力於與跨界、跨國的藝術家合作，也曾多次踏上日本Fuji Rock、美國SXSW音樂節等國際大型舞台。大象體操也透露，希望在K-Pop等大製作音樂當道的時代，能運用有限的資源做出最具生命力和創意的作品。

操刀執導MV的導演洪冬人，在皇后區居住六年。(大象體操提供)

此次操刀執導MV的導演洪冬人表示，吉他手凱翔在討論之初，很快就決定要將重點放在細節、而不是製作的規模，所以在此次MV場景的選擇上，也捨棄大家熟知的紐約地標，轉而選擇艾姆赫斯特高速路上的水泥人行天橋，並以一鏡到底不剪接的方式，讓舞蹈、空間與車流和音樂緊密融合，以展現生活細節的獨特氣味。

自2013年開始，洪冬人便以導演、剪輯等身分投入獨立影像的製作，作品涵蓋劇情片、紀錄片、與各式創作短片。其中描繪台灣性別議題的電影「阿莉芙」成為其剪輯的代表作之一，而2020年於紐約上州 拍攝的短片「窮鼠」，亦曾獲台灣MOD金片子大賽的銀獎肯定。他說，電影是合作的藝術，而能在海外與來自故鄉高雄的樂團合作，更是別具意義。已於皇后區居住六年的他，期望這次的作品能向海外觀眾呈現不同以往的紐約印象。

本次負責編舞的藝術家陳彥斌，則是第二次與大象體操合作。陳彥斌近年演出、編導及創作領域橫跨影像、戲劇及舞蹈。創作風格多變，旨意在探討也分享「人」的趨性、動向，讓他不斷地向自然界尋找，以大自然為師。身為2022年ACC文化獎助獲獎人，陳彥斌也多次以導演、編舞、表演者、講師等身份參與台灣兩廳院、台中歌劇院、台北藝術節等單位及藝術節之表演藝術作品與活動節目。