我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

矽谷華裔谷歌工程師命案 死者剛買200萬獨棟屋 鄰居現身說法

台導演聯手大象體操 新單曲MV秀皇后區私房景點

紐約訊
大象體操的最新單曲音樂MV「羽毛」，在皇后區艾姆赫斯特的人行天橋取景。(大象體操提供)
大象體操的最新單曲音樂MV「羽毛」，在皇后區艾姆赫斯特的人行天橋取景。(大象體操提供)

曾多次入圍金曲獎的台灣樂團「大象體操」最新單曲音樂MV「羽毛」近期上線；除邀請日本歌手TENDRE跨刀演唱外，也聯手台灣導演洪冬人以及台灣原住民籍編舞家陳彥斌，在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)的人行天橋取景，展現當地生活細節的獨特氣味。

大象體操日前推出最新單曲音樂MV「羽毛」。(大象體操提供)
大象體操日前推出最新單曲音樂MV「羽毛」。(大象體操提供)

自2013年推出首張作品開始，「大象體操」便致力於與跨界、跨國的藝術家合作，也曾多次踏上日本Fuji Rock、美國SXSW音樂節等國際大型舞台。大象體操也透露，希望在K-Pop等大製作音樂當道的時代，能運用有限的資源做出最具生命力和創意的作品。

操刀執導MV的導演洪冬人，在皇后區居住六年。(大象體操提供)
操刀執導MV的導演洪冬人，在皇后區居住六年。(大象體操提供)

此次操刀執導MV的導演洪冬人表示，吉他手凱翔在討論之初，很快就決定要將重點放在細節、而不是製作的規模，所以在此次MV場景的選擇上，也捨棄大家熟知的紐約地標，轉而選擇艾姆赫斯特高速路上的水泥人行天橋，並以一鏡到底不剪接的方式，讓舞蹈、空間與車流和音樂緊密融合，以展現生活細節的獨特氣味。

自2013年開始，洪冬人便以導演、剪輯等身分投入獨立影像的製作，作品涵蓋劇情片、紀錄片、與各式創作短片。其中描繪台灣性別議題的電影「阿莉芙」成為其剪輯的代表作之一，而2020年於紐約上州拍攝的短片「窮鼠」，亦曾獲台灣MOD金片子大賽的銀獎肯定。他說，電影是合作的藝術，而能在海外與來自故鄉高雄的樂團合作，更是別具意義。已於皇后區居住六年的他，期望這次的作品能向海外觀眾呈現不同以往的紐約印象。

本次負責編舞的藝術家陳彥斌，則是第二次與大象體操合作。陳彥斌近年演出、編導及創作領域橫跨影像、戲劇及舞蹈。創作風格多變，旨意在探討也分享「人」的趨性、動向，讓他不斷地向自然界尋找，以大自然為師。身為2022年ACC文化獎助獲獎人，陳彥斌也多次以導演、編舞、表演者、講師等身份參與台灣兩廳院、台中歌劇院、台北藝術節等單位及藝術節之表演藝術作品與活動節目。

皇后區 日本 紐約上州

上一則

西摩律師事務所50多年的專業經驗 專精各類意外傷害未賠償不收費

下一則

紐約客談／從一家大麻店談以巴和平

延伸閱讀

艾瑪史東全裸拍性愛戲 突認了「我不想一直脫光」

艾瑪史東全裸拍性愛戲 突認了「我不想一直脫光」
9天隨機捅傷5人 男嫌遭逮

9天隨機捅傷5人 男嫌遭逮
劉冠廷攀3樓外牆 被封「台版阿湯哥」

劉冠廷攀3樓外牆 被封「台版阿湯哥」
蔡岳勳離婚于小惠？導演父不知：6年沒見了

蔡岳勳離婚于小惠？導演父不知：6年沒見了

熱門新聞

蓋勒格12日在法拉盛表示，不法分子多破壞車輛進入車內，再用鑰匙編程設備製作新鑰匙竊車。(記者邢易霖 / 攝影)

進入車內5分鐘 竊賊就可重製新鑰匙 鎖定3車型

2024-01-13 11:01
法拉盛一燒烤店於13日深夜發生一起白熱化爭執，夫妻之間的激烈吵架，竟導致勸架的店員被捅傷，所幸傷勢不重，沒有大礙。(讀者提供)

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

2024-01-14 19:22
一名華裔製衣廠商高管因逃漏稅近400萬元，遭到聯邦起訴。示意圖，並非新聞本人。(路透)

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

2024-01-17 11:01
紐約市緊急事務管理局發布天氣預警，強降雨和勁風將伴隨雷暴閃電於今晚來襲。(市長辦公室提供)

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

2024-01-12 12:40
陳小姐指對方很常主動與自己聊天。(視頻截圖)

華女網交遇高富帥熱聊 友人識破詐騙

2024-01-19 06:53
研究顯示，若想在紐約市享受25年的退休生活，至少需要擁有163萬元的存款。(記者許君達／攝影)

享受退休要存多少錢？ 紐約州平均破百萬 全美第4高

2024-01-16 05:35

超人氣

更多 >
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴
矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法
谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴

谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴
谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元