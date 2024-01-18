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新年將至 紐約中華公所贈13家老人中心紅包

記者范航瑜、許君達／紐約報導
中華公所向13家老人中心派發新春紅包。(記者許君達／攝影)
中華公所向13家老人中心派發新春紅包。(記者許君達／攝影)

農曆新年將至，為遵循「敬老尊賢」的美德，紐約中華公所17日為曼哈頓、布碌崙(布魯克林)和法拉盛的13家服務華裔老人的機構派發了紅包。自2009年開始，公所每年都會給各老人中心發200元新春紅包，祝福老人們在新的一年健康長壽。

中華公所主席曾偉康表示，這項新春發放紅包的善舉已經歷了十多個年頭。通過這一年度活動，中華公所希望能給予華埠老年社區中心的支持，助力其不斷發展和提升服務水平。這項活動還背後蘊含著「敬老尊賢」的傳統中華美德，公所希望籍此活動為中華文化的價值觀傳承盡一份心力。

曾偉康說，派發紅包的老人中心不僅限於位在華埠，只要是在為華人長者服務的，都會得到紅包。雖然200元的數額不大，但也是略盡心意，表達中華公所對所有社區服務機構以及華人長者的新年祝福。

此次獲得新春紅包的機構共13家，分別是華策會人瑞中心、康樂老人中心、紐約華埠聯合老人中心、麥地臣老人中心、松柏之家社區服務中心、班森賀(Bensonhurst)救世軍老人中心、華策會福壽老人中心、紐約台灣會館老人中心、勿街老人中心、布碌崙(布魯克林)華人協會老人中心、布碌崙華人聯合會、孔子大廈聯誼會以及富康醫療老人中心等。

出席活動的還有紐約台山寧陽會館主席伍健平、美東聯成公所主席梁漢本、紐約洪門致公堂主席李詠明與中華公所英文秘書蔡韋儀等。

老人中心 華人 華埠

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