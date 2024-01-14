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布碌崙健康博覽會 班森賀服務中心唯一華人組織受邀

記者顏潔恩／紐約報導
228初中13日在布碌崙舉辦家庭健康博覽會，班森賀華人社區服務中心受邀擺攤。(記者顏潔恩／攝影)
228初中13日在布碌崙舉辦家庭健康博覽會，班森賀華人社區服務中心受邀擺攤。(記者顏潔恩／攝影)

位於布碌崙(布魯克林)格雷夫森德(Gravesend)的228初中13日舉辦家庭健康博覽會，除活動豐富的工作坊外，學校邀請十多個市府和非營利組織在校園內擺設攤位，提供社區重要的訊息，班森賀華人社區服務中心是當日受邀出席的唯一華人組織。

校方當日善用並布置學校的禮堂、課室及走廊等空間，面向社區提供健康篩檢、健身、戲劇和藝術治療工作坊、財務規畫講座、烹飪示範、心理健康項目、福利保險申請、大學預科研討會、可負擔房屋申請方面的服務，還準備了豐富的獎品、抽獎遊戲。

當日參與活動的組織也贈送小冊子、學習用具、防疫物資等，解答民眾一些生活上遇到的困惑；班森賀華人社區服務中心的負責人羅添福表示，該校的華裔學生眾多，校方因而邀請他們過來，宣傳中心提供的服務，以便用中文協助需要的華裔家庭。

羅添福指出，該中心的資源大多投入在協助新移民適應當地生活、融入主流社會、提升大眾對社區犯罪和詐騙的防範意識，另一方面則是促進在美出生的華人學習中文、保留其文化遺產；據他觀察，當日華人家庭更多需要的服務，與政府福利申請、了解人權等相關，他呼籲民眾若有問題，可撥電至(718)975-0955或電郵至[email protected]

最後，他表示與選區包括當地的州眾議員寇頓(William Colton)達成共識，未來將在華人頻繁使用的公眾場所如公園舉辦類似的健康博覽會，以便將重要、即時的資訊傳達給社區，有興趣的人可主動聯繫，獲得下次活動詳情。

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