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議員緊盯 班森賀塞斯露公園公廁變乾淨

記者顏潔恩／紐約報導
班森賀塞斯露公園是華人聚集的場所之一，但過去公廁骯髒、惡臭，導致民眾不敢使用。(記者顏潔恩／攝影)
班森賀塞斯露公園是華人聚集的場所之一，但過去公廁骯髒、惡臭，導致民眾不敢使用。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人使用的塞斯露公園(Seth Low Park)，過去曾遭民眾爆出公廁骯髒、惡臭，但幾次投訴都不見有人處理；剛上任的第43選區市議員莊文怡日前接到投訴後，與市清潔局取得聯繫，並立即派出工作人員清洗，目前公廁的衛生獲得很大改善。

位於班森賀海灣公園大道(Bay Parkway)7127號的塞斯露公園，是當地華人經常聚集的場所之一，華人社區組織也常在公園內舉辦活動；每日除有大批華裔長者、青少年在操場運動外，公廁隔壁的一處石桌上，固定有華人居民聚眾打牌。

莊文怡12日表示，在競選期間便接到很多民眾的投訴，反應公園公廁的衛生，但由於當時她還未當選，沒有實權處理問題，在今年上任以後，她便與市清潔局聯絡，傳達民眾急需公廁妥善打理的意願，而本周當局已派出一組人員到該公廁進行強力清潔(Power Wash)。

莊文怡近日到現場視察，表示公廁的情況得到良好的改善。(莊文怡提供)
莊文怡近日到現場視察，表示公廁的情況得到良好的改善。(莊文怡提供)

莊文怡近日到現場視察，表示公廁的情況得到良好的改善，許多民眾的反饋也變得正面，令她相當欣慰；但除公廁衛生外，她也接到民眾投訴常在公園內遭遇惡少無理欺負，被丟水瓶或石子等，對此她也向62分局反應相關情況，分局保證會加派警員到該公園巡邏，確保長者的安全。

一名使用公園多年的華裔男子表示，公廁原本的惡臭程度已到了無法容忍的地步，即使尿急都寧可強忍到回家上廁所；他去年向康尼島前市議員李凱健(Ari Kagan)投訴過，但由於公園不在其選區範圍內，他無法幫忙處理。

莊文怡呼籲，無論是公園的衛生或治安、還是公眾安全，選區內的民眾若發現任何問題，都可積極向其辦公室反應；該辦公室地址為布碌崙Stillwell大道2015號，電話為(718)307-7151，或可電郵至[email protected]

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