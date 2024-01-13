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劉笑然竹笛獨奏 21日卡內基音樂廳獻藝

紐約訊
華裔竹笛演奏家劉笑然將於21日在卡內基音樂廳演出。(主辦方提供)
華裔竹笛演奏家劉笑然將於21日在卡內基音樂廳演出。(主辦方提供)

華裔竹笛演奏家劉笑然(Xiaoran Eric Liu)，將於21日(周日)在紐約卡內基音樂廳舉辦竹笛獨奏音樂會「Horizon：Bamboo Flute」，引領紐約聽眾體驗東方傳統吹奏樂器之美，這也將是卡內基音樂廳首場以「竹笛」作為獨奏樂器的專場音樂會。

竹笛為傳統吹奏樂器，除了劉笑然的演奏，他也將攜手鋼琴家高施同(Patience Ko)演繹古老而華美的中國音樂，展現百花齊放的中華傳統民族文化。

作為新一代竹笛領域領軍人物，劉笑然先後師從民間竹笛演奏家肖河泉、中央民族大學教授王溪、中國音樂學院教授及博士生導師陳悅，以及中央音樂學院教授及博士生導師袁非凡。

他曾多次與亞洲愛樂交響樂團、中國中央民族歌舞團、中國湖北省歌劇院編鐘國樂團等著名樂團合作。而此次演出將會是他首次於北美的個人公開演出。

本次曲目豐富多樣且富含民族特色，且全曲目皆為北美地區的首次亮相。其曲目涵蓋蒙族音樂、維吾爾和塔吉克少數民族傳統調式、東北民謠、廣東樂曲、蘇州評彈曲調及台灣民歌，邀請民眾共襄盛舉。

演出將於21日晚7時30分舉行，更多資訊可上https://reurl.cc/Qe4ny2查詢。並可輸入七折購票折扣碼「PAR43749」。

卡內基音樂廳 歌劇 華裔

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