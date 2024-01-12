莊文怡、市小商業服務局長訪日落公園

市議員莊文怡(左二)與金德彥(右二)共同與日落公園小商家代表座談。(莊文怡辦公室提供)

在布碌崙(布魯克林)43選區新任市議員莊文怡(Susan Zhuang)的邀請下，紐約市小商業服務局(Small Business Services，SBS)局長金德彥(Kevin Kim)近日帶領團隊到日落公園，在亞裔 社區中心(ACC)與商家代表舉行座談會，並聽取商家意見，承諾將根據商家反饋，加強提升服務，讓更多小商家受惠。

金德彥向小商家介紹了市小商業服務局的各項服務，特別是針對新移民 英文不好，不了解相關法規而推出的各種便民服務。身為韓裔的金德彥表示，他能夠理解新移民的苦處和難處，在制定相關政策時一直是有的放矢，也希望民眾可以多使用市小商業服務局提供的免費服務，多提反饋意見，他們將根據反饋，進一步完善服務，爭取讓更多亞裔小商家受惠。

與會的亞裔社區中心負責人林里舉(Peter Lin)說，身為創業者的他，一路走來深深體會創業之路的艱辛與困難，希望市小商業服務局能採取切實行動，幫助大家少走彎路、提高效率。他也提出，表示華裔社區開店營商者多，建議市小商業服務局可以在社區內設置辦事處，幫助小商家及時解決問題，並召開一月一次的定期會議。

莊文怡則在會議上表達了對小商家的全力支持。她說，華人 社區，尤其是小商家得到的政府資源一直低於應有的比例，她鼓勵小商家積極申請政府經費，並承諾在市議會努力為華人社區爭取更多資源。

莊文怡在會上還對小商業服務局多年來對華社的支持和幫助表示感謝，她希望雙方緊密合作，以最快速度在社區推出中文諮詢講座，具體時間待定。