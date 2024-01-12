我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛中國增 每周20班 機票跟著降

王家衛藏進對張國榮的思念 「繁花」最催淚彩蛋在這…

莊文怡、市小商業服務局長訪日落公園

記者胡聲橋╱紐約報導
市議員莊文怡(左二)與金德彥(右二)共同與日落公園小商家代表座談。(莊文怡辦公室提供)
市議員莊文怡(左二)與金德彥(右二)共同與日落公園小商家代表座談。(莊文怡辦公室提供)

在布碌崙(布魯克林)43選區新任市議員莊文怡(Susan Zhuang)的邀請下，紐約市小商業服務局(Small Business Services，SBS)局長金德彥(Kevin Kim)近日帶領團隊到日落公園，在亞裔社區中心(ACC)與商家代表舉行座談會，並聽取商家意見，承諾將根據商家反饋，加強提升服務，讓更多小商家受惠。

金德彥向小商家介紹了市小商業服務局的各項服務，特別是針對新移民英文不好，不了解相關法規而推出的各種便民服務。身為韓裔的金德彥表示，他能夠理解新移民的苦處和難處，在制定相關政策時一直是有的放矢，也希望民眾可以多使用市小商業服務局提供的免費服務，多提反饋意見，他們將根據反饋，進一步完善服務，爭取讓更多亞裔小商家受惠。

與會的亞裔社區中心負責人林里舉(Peter Lin)說，身為創業者的他，一路走來深深體會創業之路的艱辛與困難，希望市小商業服務局能採取切實行動，幫助大家少走彎路、提高效率。他也提出，表示華裔社區開店營商者多，建議市小商業服務局可以在社區內設置辦事處，幫助小商家及時解決問題，並召開一月一次的定期會議。

莊文怡則在會議上表達了對小商家的全力支持。她說，華人社區，尤其是小商家得到的政府資源一直低於應有的比例，她鼓勵小商家積極申請政府經費，並承諾在市議會努力為華人社區爭取更多資源。

莊文怡在會上還對小商業服務局多年來對華社的支持和幫助表示感謝，她希望雙方緊密合作，以最快速度在社區推出中文諮詢講座，具體時間待定。

亞裔 華人 移民

上一則

金麒麟姜拿鐵系列 驅風寒、暖胃、提神伴您過冬

下一則

不砍市清潔局預算 市府增智能垃圾桶

延伸閱讀

騎電單車行搶頻發 班森賀2華女受害

騎電單車行搶頻發 班森賀2華女受害
說唱風波落幕 非裔領袖道歉 楊曉川感謝亞裔社區支持

說唱風波落幕 非裔領袖道歉 楊曉川感謝亞裔社區支持
路怒變扔石攻擊 布碌崙20歲華男頸被畫傷

路怒變扔石攻擊 布碌崙20歲華男頸被畫傷
他鄉變故鄉

他鄉變故鄉

熱門新聞

（取自九派新聞微博）

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

2024-01-05 12:51
何家多次用簡訊與林男溝通，讓他半夜不要製造聲響。(何家提供)

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

2024-01-07 06:26

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

2024-01-11 09:10
急救人員將傷者送出地鐵站。(Citizen截圖)

曼哈頓地鐵列車相撞 數十人受傷 1/2/3線大停運

2024-01-04 17:09
透過投資移民取得綠卡，卻無法獲得承諾退還的本金，多名華人4日到哈德遜廣場前抗議。(記者許君達／攝影)

投資曼哈頓哈德遜廣場套牢 華人移民抗議

2024-01-05 06:17
長島爆發百日咳，在已報告的108例百日咳病例中，絕大多數均為就讀當地學校的孩童及其父母。(路透)

紐約長島爆發百日咳已逾100例 新冠及流感病例也激增

2024-01-08 06:33

超人氣

更多 >
1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發

1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發
加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...
避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作

避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作
賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌

賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌
街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出