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雷傑納隆科學獎 紐約州華生亮眼

記者張心╱紐約報導
「2024年雷傑納隆科學獎」300強公布，紐約州有34名華生上榜。(取自官網)
「2024年雷傑納隆科學獎」300強公布，紐約州有34名華生上榜。(取自官網)

美國科學學會(Society for Science)近日公布「2024年雷傑納隆科學獎」(Regeneron Science Talent Search 2024，簡稱STS)300強學者名單，紐約州華裔學生表現亮眼，共計有34名上榜這項享有「少年諾貝爾獎」美譽的競賽；他們不僅個人可獲得2000元獎學金，所在學校也將獲贈2000元助學金。

作為美國歷史上最悠久也最知名的學術競賽，雷傑納隆科學獎專注評選在科學、技術、工程、數學(STEM)領域有天賦和貢獻的學生，通過研究課題、技能、思維、貢獻、承諾等多維度考評，選出300名頂尖的高中生科學家。華裔學生一直在此項競賽中表現亮眼，紐約州今年更是有34名入圍300強，研究領域涵蓋生物醫學、航空技術、傳染病預防、社交媒體輿論管理等豐富議題，更有機會競爭前40名席位，獲得美國科學學會授予的180萬元大獎。

今年入圍300強的34名紐約州華裔高中生，主要來自紐約市特殊高中和長島的高中。其中以納蘇郡大頸南高中(William A. Shine Great Neck South High School)最為引人矚目，共有七名學生入圍，其中六名為華裔。

此外，長島賽奧塞高中(Syosset High School)和布朗士科學高中(Bronx High School of Science)，也分別有三名華裔學生入圍。

根據獲獎名單，進入前300名的紐約州華裔學生有Anwen Cao、Alex Chen、Hiuyi Cheng、Thomas Cong、Sophie Gao、Griffin Hon、Samuel Hsu、Luke Huang、Vincent Weisi Huang、Melody Jiang、Samuel Li、Katherine Liang、Jonathan Lin、Brian Zhou Liu、Jiahe Liu、Christina Pan、Cayden Shen、Dylan Jinhong Shen、Eric Ruike Song、Victoria Tan、Helen Tang、Claire Tao、Edmund Tsou、Grant Wang、Richard Austin Wong、Maggie Wu、Rachel Marie Wu、Alexander Yaokun Xu、Matt Yang、Michelle Yu、Jonathan Zhang、Maureen Zhang、Tiffany Zhang、Shayla Zheng。

今年已邁入第83屆的雷傑納隆科學獎，將於1月24日(周三)公布前40強名單。之後他們將繼續角逐決賽名次，於3月7日至13日到華府參加為期一周的比賽，科學學會將在3月12日(周二)評選出最終的前三名。

納蘇郡大頸南高中共有七名學生入圍「2024年雷傑納隆科學獎」300強，其中六名為...
納蘇郡大頸南高中共有七名學生入圍「2024年雷傑納隆科學獎」300強，其中六名為華裔。(取自納蘇郡大頸南高中官網)

華裔 紐約州 入圍

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