第二大道地鐵二期工程 霍楚全力支持擴建

霍楚表示，將全力支持大都會運輸署(MTA)第二大道地鐵二期工程計畫繼續擴大，沿125街向西行駛，連接哈林區西部。(取自推特)

州長霍楚 (Kathy Hochul)在州情咨文中表示，將全力支持大都會運輸署(MTA)第二大道地鐵 二期工程計畫繼續擴大，目前已定的工程是將Q線向北延伸至東125街；如果繼續擴建，Q線將沿125街向西行駛，連接哈林區西部。目前，Q線列車最北僅到達東96街。

霍楚在提案中表示：「紐約市需要另一條東西走向貫穿城市的地鐵線路，我們不能等到下一個十年才開始計畫。」

第二大道地鐵的擴建計畫首次提出於1920年代，於1970年代開始實施，但最終被擱置。目前，該計畫正等待第二階段的施工開始。擴建的第二大道地鐵西線將從現有的96街延伸至東125街，連接4、5、6號線列車。

如果繼續擴建，Q線將貫穿東哈林區(East Harlem)和中央哈林區(Central Harlem)，經過繁忙的125街商業區，最終會抵達哥倫比亞大學附近的曼哈頓 城(Manhattanville)，實現與1、2、3號線列車的連接，形成曼哈頓上城的東西向地鐵聯繫。目前，曼哈頓上城東西向的交通沒有地鐵線路連接，僅能依靠公車。

目前的擴建項目由聯邦和州政府共同資助，預計耗資77億元，將於2032年開通。MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)大加誇讚霍楚對該計畫的支持，並稱她是「MTA全體乘客的摯友」。

該項目最後一個階段，是在Q線的東72街與第二大道至休斯敦街(Houston Street)路段中修建一條新的隧道。完成後，休斯敦街和哈林區之間的這一線路將被稱為「T」線。