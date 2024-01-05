犯罪降 襲警增 亞當斯：城市處在十字路口

亞當斯表示，紐約市已處在「十字路口」，居民需為生活質量做出選擇。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)日前聯同市警(NYPD)高層，公布2023年犯罪數據，其顯示去年總體犯罪率有稍微下降，但在車輛盜竊及入店行竊大幅增加同時，襲警案件亦大幅增長；對此，亞當斯表示，紐約市已處在「十字路口」，居民需為生活質量做出選擇。

根據市警數據，全市去年總體犯罪率較2022年下降0.3%，其中謀殺案件減少12%、槍擊 事件減少25%，但車輛盜竊及襲擊重罪均有增加。襲擊案件中，襲警案件明顯增加。在2023年前三個月，警察所遭受襲擊有4077起，與2021年的2886起相比增加41%。

儘管亞當斯多次強調「犯罪率下降、就業增加、旅遊業繁榮」，但他承認如今犯罪受害者當中警察數量不斷增加。亞當斯說，如今有群體「不尊重城市權威」，導致市民「對權威的期望被侵蝕」。據了解，警員遭受襲擊後的傷勢分有三類，第一類為割傷和瘀傷等，第二類為縫合傷口和牙齒脫落等，第三類為槍擊、刺傷或骨折等。

亞當斯表示，由於一小部分屢犯者認為不必遵守城市秩序，導致警員在街道巡邏、處理槍枝犯罪等日常行動中承擔更多遇襲風險。同時，市警亦指責刑事司法改革對襲警嫌犯過於寬容。市警犯罪控制策略長李佩特里(Michael LiPetri)表示，實施刑事司法改革前，大約有20%襲擊案嫌疑人被判刑，現在這一比例僅有約8%。

警察工會主席亨德利(Patrick Hendry)認為，此現象發生原因為不法分子認為「司法系統更偏向罪犯而非警察」，因此警員不斷遭到惡意攻擊和傷害。亞當斯說，紐約市正處在「十字路口」，有許多冷漠的市民無法理解投票選舉與生活質量之間的聯繫。

亞當斯還再度指責提出「攔檢次數法案」(How Many Stops Act)的市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)，稱他「不坐地鐵」卻推動了限制警察的法案，要求警員須報告所有街頭攔檢。威廉姆斯則表示，市長對他的法案有誤解，並認為亞當斯「像一個發脾氣的五歲小孩。」