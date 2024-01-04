史上首次 市議會領導層 全部有色女性

市議會換屆選舉，所有領導職位史上首次全部由有色女性擔任。(市議會提供)

市議長歐德思(Adrienne Adams)3日獲得全票連任，但前多數黨領袖鮑沃斯(Keith Powers)「出局」，由布朗士 市議員法利亞斯(Amanda Farias)接替，後者成為首個擔任此職位的西語裔女性；自此，市議會所有領導職位史上首次全部由有色女性擔任。

紐約市 議會3日舉行領導層換屆選舉，歐德思全票獲得連任，開啟其第二個市議長任期。她於2022年1月上任此職位，是市議會歷史上首個非洲裔女性市議長。

與此同時，儘管大多數領導席位和上屆相同，比如連任的副議長阿亞拉(Diana Ayala)和多數黨黨鞭布魯克斯-包爾斯(Selvena N. Brooks-Powers)，但仍然出現始料未及的變動，那就是多數黨領袖鮑沃斯卸任，由第18選區市議員法利亞斯繼任，這也是她首次加入市議會領導層。

「法利亞斯的上台將是市議會歷史上，首次有西語裔女性擔任多數黨領袖。」市議會發言人戴維斯(Mara Davis)表示，這也代表著紐約市議會所有的高級領導職位、第一次全部由女性且是有色人種女性擔任。

鮑沃斯將自己的卸任稱為是「給新鮮血液留機會」，他說這是和歐德思商量好的，確保能有新成員加入市議會領導層。

選舉同日，也是四名新任市議員首次參與市議會活動，包括代表布碌崙 (布魯克林)第43選區的華裔莊文怡、第九選區的薩拉姆(Yusef Salaam)、第13選區的Kristy Marmorato、以及第42選區的克里斯·班克斯(Chris Banks)。