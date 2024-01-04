我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全世界的人都怕鬼」台鬼故事大師司馬中原病逝 享耆壽90歲

若再當選 川普：將用二戰時做法「大規模」驅逐無證客

牙買加電影院6月熄燈 大學點影院或關門

記者邢易霖 / 紐約報導
鄰近法拉盛、華裔民眾鍾愛的Ulmer街2855號大學點電影院可能也將關閉，開發商正在將該影院用地改造成一個配送中心。(取自showcase cinema官網)
鄰近法拉盛、華裔民眾鍾愛的Ulmer街2855號大學點電影院可能也將關閉，開發商正在將該影院用地改造成一個配送中心。(取自showcase cinema官網)

在全國影院行業衰退的背景下，皇后區牙買加電影院(Jamaica Multiplex Cinemas)將於6月關閉。與此同時，距此僅5哩的鄰近法拉盛、華裔民眾鍾愛的Ulmer街2855號大學點電影院(College Point Multiplex Cinemas)可能也將關閉，開發商正在將該影院用地改造成一個配送中心。

這兩家影院的母公司Showcase Cinemas上個月通知牙買加電影院的所有者，他們不再打算續租。Showcase最初於2002年簽訂了一份為期20年的租約，隨後於2022年獲得了兩年的短期續約，該租約將於6月到期。

牙買加電影院是一家位於牙買加大道上的電影院，於2002年5月開業。影院開業之初，經營者還在使用巨型膠卷放映電影。Showcase在全球擁有1500家影院，幾乎全部建立在美國東北部，旗下也擁有多個影院品牌。該公司去年關閉了幾家影院，但當時尚未正式宣布關閉牙買加電影院和大學點電影院。

根據紐約YIMBY報道稱，房地產開發公司Triangle Equities獲得了5000萬元的融資，將用於在Ulmer街大學點電影院所在的42萬5000平方英呎的場地上建設物流設施，目前的計畫是將這塊9英畝的土地重新開發成一個多層配送中心，因為它地處中心位置，靠近主要公路。與此同時，Showcase Cinemas在全州經營的其他影院也於近期關閉。

電影院負責人馬通(Michael Mattone)表示，電影院關閉是全國性趨勢的一部分，整個行業在流媒體服務興起的同時競爭吸引觀眾，而在疫情時期，那些臨時關閉的電影院其實加劇了行業的困境。投資公司已與其他電影院公司初步洽談，探討儘可能在皇后區保留一家電影院。如果可以引進另一家影院租戶當然是最理想的選擇。但是他說，「皇后區已經很久沒有新電影院開業了。」

想在大螢幕上看電影的皇后區民眾仍有一些選擇。AMC在灣台(Bay Terrace)和新鮮草原(Fresh Meadows)設有營業點，Regal UA在阿斯托利亞(Astoria)和森林小丘(Forest Hills)設有劇院。該區域還配有一些小型獨立劇院，例如森林小丘的Cinemat電影院和東艾姆赫斯特(East Elmhurst)的公平劇院(Fair Theatre)。

皇后區今年將失去一家電影院，牙買加電影院將於6月關閉。(取自showcase c...
皇后區今年將失去一家電影院，牙買加電影院將於6月關閉。(取自showcase cinema官網)

電影院 皇后區 大學點

上一則

中美會計師協會年度慶典 展望未來

下一則

市郊居民憂治安更少前往曼哈頓 重創百老匯

延伸閱讀

近4成招聘經理不愛應屆大學生 新冠疫情恐難辭其咎

近4成招聘經理不愛應屆大學生 新冠疫情恐難辭其咎
紐約皇后區芮氏規模1.7地震 羅斯福島爆炸恐有關

紐約皇后區芮氏規模1.7地震 羅斯福島爆炸恐有關
皇后區檢察官凱茲 第二任期宣誓就職

皇后區檢察官凱茲 第二任期宣誓就職
皇后區北部汽車盜竊減少 華人社區顯著

皇后區北部汽車盜竊減少 華人社區顯著

熱門新聞

死者Nur Aisyah Binte MD Akbar與丈夫Abdul Rauf Bin Mohd Said。（取自Abdul Rauf Bin Mohd Said的Facebook主頁）

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

2023-12-28 16:04
布碌崙9大道一名華婦在商業場所遭強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

2023-12-27 15:01
羅斯福島今日清晨傳出爆炸。(截取自PIX11 YouTube)

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

2024-01-02 13:05
紐約市有三所大學在今年上榜全美前100名，分別為坐落於曼哈頓上西區的哥倫比亞大學(如圖)、下城的紐約大學和中城的復敦大學。(記者張心／攝影)

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

2023-12-29 13:47
紐約市長亞當斯今日臨時召開在線記者會，對載無證客入城的公車公司設置嚴格規範。(取自會議直播)

不再是說來就來 紐約聯合兩市下達無證客入城禁令

2023-12-27 17:53
2023年紐約州人口流失數量位列全美第一，有將近21萬7000名紐約居民選擇離開。(記者張心／攝影)

高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高

2023-12-31 06:23

超人氣

更多 >
花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓
毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火

毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火
下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應
「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答
南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍