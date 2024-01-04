牙買加電影院6月熄燈 大學點影院或關門

鄰近法拉盛、華裔民眾鍾愛的Ulmer街2855號大學點電影院可能也將關閉，開發商正在將該影院用地改造成一個配送中心。(取自showcase cinema官網)

在全國影院行業衰退的背景下，皇后區 牙買加電影院 (Jamaica Multiplex Cinemas)將於6月關閉。與此同時，距此僅5哩的鄰近法拉盛、華裔民眾鍾愛的Ulmer街2855號大學點 電影院(College Point Multiplex Cinemas)可能也將關閉，開發商正在將該影院用地改造成一個配送中心。

這兩家影院的母公司Showcase Cinemas上個月通知牙買加電影院的所有者，他們不再打算續租。Showcase最初於2002年簽訂了一份為期20年的租約，隨後於2022年獲得了兩年的短期續約，該租約將於6月到期。

牙買加電影院是一家位於牙買加大道上的電影院，於2002年5月開業。影院開業之初，經營者還在使用巨型膠卷放映電影。Showcase在全球擁有1500家影院，幾乎全部建立在美國東北部，旗下也擁有多個影院品牌。該公司去年關閉了幾家影院，但當時尚未正式宣布關閉牙買加電影院和大學點電影院。

根據紐約YIMBY報道稱，房地產開發公司Triangle Equities獲得了5000萬元的融資，將用於在Ulmer街大學點電影院所在的42萬5000平方英呎的場地上建設物流設施，目前的計畫是將這塊9英畝的土地重新開發成一個多層配送中心，因為它地處中心位置，靠近主要公路。與此同時，Showcase Cinemas在全州經營的其他影院也於近期關閉。

電影院負責人馬通(Michael Mattone)表示，電影院關閉是全國性趨勢的一部分，整個行業在流媒體服務興起的同時競爭吸引觀眾，而在疫情時期，那些臨時關閉的電影院其實加劇了行業的困境。投資公司已與其他電影院公司初步洽談，探討儘可能在皇后區保留一家電影院。如果可以引進另一家影院租戶當然是最理想的選擇。但是他說，「皇后區已經很久沒有新電影院開業了。」