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皇后區檢察官凱茲 第二任期宣誓就職

記者高雲兒／紐約報導
皇后區地區檢察官凱茲(右)2日在皇后區公所宣誓就職，展開第二任期；凱茲的小兒子Hunter(中)也現身該儀式，為母親手持儀式所需的聖經舊約本。(凱茲辦公室提供)
皇后區地區檢察官凱茲(右)2日在皇后區公所宣誓就職，展開第二任期；凱茲的小兒子Hunter(中)也現身該儀式，為母親手持儀式所需的聖經舊約本。(凱茲辦公室提供)

在200名工作人員和法官的見證下，皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)2日在皇后區公所宣誓就職，展開她的第二個任期；凱茲的小兒子Hunter也現身該儀式，為母親手持儀式所需的聖經舊約本。

在最高法院行政法官歌利亞(Donna-Marie Golia)的見證下，凱茲在皇后區公所的馬歇爾文化大廳(Helen Marshall Cultural Center)宣誓就職。

她表示，「在過去四年裡，所有工作成就中，或許我最為自豪的是我們在打擊暴力犯罪方面所做的努力。我們投入的時間、精力和資源在這場戰鬥中取得了驚人的成果：在全市，槍擊事件下降了24%，而在皇后區則下降了33%；而在全市範圍內，謀殺案下降了11%，在皇后區更是下降了39%。我們還有很多工作要做，但我為我們辦公室在保護我們社區方面取得的成果感到自豪。」

這是凱茲的第二任檢察官任期，她在四年前成為皇后區首位女性檢察官。四年裡，她對皇后區地檢進行了現代化改造，並創設新的辦事處和部門，包括「完善定罪小組」(Conviction Integrity Unit，簡稱CIU)、人口販運部門(Human Trafficking Bureau)、懸案部門(Cold Case Unit)、詐欺部門(Frauds Bureau)和住房與工人保護部門(Housing and Worker Protection Bureau)等。

凱茲從小在皇后區出生長大，在紐約市的公立學校上學，她現在仍和兩個兒子住在森林小丘；教育方面，凱茲以榮譽生的身分畢業於麻州大學，並在聖若望大學(St. John's University)法學院獲得法學博士學位。

之後，凱茲一直是紐約市的公職人員，她於1994年當選紐約州議會議員，並通過立法來保護紐約最脆弱的居民；之後她於2002年至2009年擔任紐約市議會議員，並利用她的法律背景和社區關係領導了一些重大項目，幫助紐約市走出2001年的大蕭條；她於2013年當選為皇后區第19位區長。

皇后區 紐約市 大蕭條

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