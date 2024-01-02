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圖書館借閱率最高10本書 華裔小說登榜

記者胡聲橋／紐約報導
位列紐約公共圖書館2023年這個榜單第一名的是Bonnie Garmus的「化學課」。(取自紐約圖書館官網)
位列紐約公共圖書館2023年這個榜單第一名的是Bonnie Garmus的「化學課」。(取自紐約圖書館官網)

每年年底，美國各地的圖書館紛紛統計出借閱率最高的圖書，以此作為讀者借閱的參考。作為美國最大的公共圖書館系統，紐約公共圖書館的榜單歷來備受矚目。在2023年年度借閱率最高的十大書籍之中，華裔作家匡靈秀(R.F. Kuang)的小說「黃面孔」(Yellow Face)亦榜上有名。

2023年5月，匡靈秀以「巴別塔學院」(Babel)奪下奇科和科幻作品大獎「星雲獎」的最佳長篇小說獎。她還於同月推出了新作「黃面孔」。

這部作品跳出了她為人熟知的奇科幻題材，講的是當代出版圈的故事。小說講述了一名白人作者冒充去世亞裔作者身分，竊取其遺作出版的故事。小說通過一名白人女作家之口，描繪出了歐美文化圈中各種光怪陸離的現象。這部小說出版不到一個月，就在書評網站Goodreads累積2萬次評分，獲得平均4.2星的極高評價。

不過，這部小說的問世卻很有波折，她將書稿前100頁寄給經紀人時曾被拒絕，經紀人當時認為，沒有出版社願意出一本可能冒犯出版業界人士的小說。匡靈秀在和經紀人經過充分溝通後，最終還是決定寄出稿件。今年5月出後卻獲得了意想不到的熱烈反應。

匡靈秀出生於中國廣州，是一名華裔美籍作家。她的父母在她四歲時從中國移民美國德州。她的第一本小說就是取材自中國抗日戰爭，後來衍生為三部曲的「罌粟戰爭」(The Poppy War)。她後來開始寫作奇幻小說，「巴別塔學院」2022年一出版就登上了「紐約時報」暢銷榜冠軍。匡靈秀自己是學霸，對西方文化中的菁英主義頗不以為然。

位列紐約公共圖書館今年這個榜單第一名的是Bonnie Garmus的「化學課」(Lessons in Chemistry)，講述的是一名化學家被解雇十年後，成為一名成功的餐飲電視節目主持人。這本書已經被改編成電視連續劇；匡靈秀的「黃面孔」排名第六。

更多排名，請移步紐約公共圖書館官網：https://www.nypl.org/spotlight/top-checkouts-2023。

在2023年年度借閱率最高的十大書籍之中，華裔作家匡靈秀(R.F. Kuang)...
在2023年年度借閱率最高的十大書籍之中，華裔作家匡靈秀(R.F. Kuang)的小說「黃面孔」(Yellow Face)亦榜上有名。(取自紐約圖書館官網)

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