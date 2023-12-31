華康會三地同步送福 莊文怡助陣：臨時辦公室就緒

莊文怡(左)來到華康會位於班森賀的中心幫助派送贈品。(記者顏潔恩／攝影)

為迎接即將到來的2024年，華人 健康協會30日於布碌崙 (布魯克林)羊頭灣、班森賀、以及史泰登島 會所三地舉辦「三地同步送福活動」，向公眾免費贈送禮物袋、防疫用品和乾糧；候任市議員莊文怡、州眾議員寇頓(William Colton)的幕僚長賀立寧也現身助陣，加入義工行列幫忙派發物品。

在亞美醫師協會的贊助下，華康會當日在三地同一時間派發禮物袋，裡面裝有保暖帽子、長袖衣、消毒洗手液、消毒紙巾、口罩、以及2024年的新年掛曆、掛繩、以及各種乾糧食品，通過回饋社區的方式，祝福大家新的一年裡保持身心健康、平安快樂。

華康會會長陳麗娜表示，此類活動向來受到社區的青睞，每次都吸引數百名華人民眾排隊領取，能為社區作出貢獻，令她非常欣慰；她說，該會在2024年也會持續為華人服務，舉辦社區活動、派發免費蔬果、幫助申請政府福利等，民眾若需要其他服務也可積極向該會反映。針對各個辦公室的服務時間和詳情，可致電(718)376-1313(羊頭灣)、(718)373-2835(班森賀)、以及(607)689-6619(史泰登島)。

莊文怡當天也來到位於班森賀中心的現場幫助派發贈品，並藉機向選民謝票，「感謝社區的人積極投票給我，在這裡提前祝福大家新年快樂，新的一年我們也要繼續努力，幫社區發展得更好」；她透露，由於新辦公室仍在洽談中，目前只能找到臨時的辦公空間，設置在即將卸任的市議員李凱健(Ari Kagan)目前的辦公室，地址是布碌崙Stillwell大道2015號，呼籲有需要的選民前來求助。

辦公時間是每周一、三、四，早上9時至下午5時、周二中午12時至晚上8時、周五早上10時至中午12時，選民也可發送電郵至[email protected]。