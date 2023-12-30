亞太民主黨新春聯歡會 于金山致謝

超過200名華裔民主黨選民，29日參加由民主黨65AD區區領袖于金山舉辦的「亞太民主黨新春聯歡會」。(主辦方提供)

超過200位華裔民主黨 選民，29日參加由民主黨65AD區區領袖于金山在曼哈頓華埠 舉辦的「亞太民主黨新春聯歡會」，共同慶祝聖誕假期和即將到來的新春佳節。

于金山表示，舉辦聯歡活動主要是為感謝過去一年中，所有支持他的友人和為他競選忙前忙後的義工們，希望藉此機會歡聚一堂表達他衷心的感激之情。與他一同當選區領袖還有李艷娟女士，她是曼哈頓地區唯一的華人 區領袖， 也是唯一為華人發聲的民主黨區領袖，兩人都帶領選區反對增建遊民所、反對MTA增設堵車費、反對興建高大豪華的監獄、反對罔顧民意肆意開張的鴨子酒吧、反對有損身心健康的大麻店，更反對不文明友善的反裔暴力。

「未來的一年，我們會堅定支持警察、改善治安、美化柏路、振興華埠、廣植樹木、綠化社區，在民主黨內努力爭取華人的立足點，並會積極傾聽社區居民的心聲，不會向州府，華府，或民主黨全國黨部不利於同胞權益的指示低頭。」于金山表示，華人要在政治上有地位及影響力，先要在民主黨內紮根建立地位，從內向外去拓展亞裔族群在民主黨裡的影響力。