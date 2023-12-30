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亞太民主黨新春聯歡會 于金山致謝

記者張心╱紐約報導
超過200名華裔民主黨選民，29日參加由民主黨65AD區區領袖于金山舉辦的「亞太民主黨新春聯歡會」。(主辦方提供)
超過200名華裔民主黨選民，29日參加由民主黨65AD區區領袖于金山舉辦的「亞太民主黨新春聯歡會」。(主辦方提供)

超過200位華裔民主黨選民，29日參加由民主黨65AD區區領袖于金山在曼哈頓華埠舉辦的「亞太民主黨新春聯歡會」，共同慶祝聖誕假期和即將到來的新春佳節。

于金山表示，舉辦聯歡活動主要是為感謝過去一年中，所有支持他的友人和為他競選忙前忙後的義工們，希望藉此機會歡聚一堂表達他衷心的感激之情。與他一同當選區領袖還有李艷娟女士，她是曼哈頓地區唯一的華人區領袖， 也是唯一為華人發聲的民主黨區領袖，兩人都帶領選區反對增建遊民所、反對MTA增設堵車費、反對興建高大豪華的監獄、反對罔顧民意肆意開張的鴨子酒吧、反對有損身心健康的大麻店，更反對不文明友善的反裔暴力。

「未來的一年，我們會堅定支持警察、改善治安、美化柏路、振興華埠、廣植樹木、綠化社區，在民主黨內努力爭取華人的立足點，並會積極傾聽社區居民的心聲，不會向州府，華府，或民主黨全國黨部不利於同胞權益的指示低頭。」于金山表示，華人要在政治上有地位及影響力，先要在民主黨內紮根建立地位，從內向外去拓展亞裔族群在民主黨裡的影響力。

活動當日，第27選區紐約州參議員的民主黨參選人卡范納(Brian Kavanagh)、市長特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉、市長辦公室副參謀長漢福萊(Kiesha Humphrey)、代表曼哈頓華埠地區的第十選區國會眾議員高德曼(Dan Goldman)辦公室代表、州眾議員李榮恩辦公室代表、紐約中華總商會董事長梅犖生、紐約中華總商會副董事長盧元龍、大華埠民權聯盟共同主席陳建閃、桑拓文教中心董事長鄭德成，聯合民主黨代表劉林劍虹均出席了聯歡活動。

于金山表示，舉辦聯歡活動主要是為感謝過去一年中，所有支持他的友人和為他競選忙前忙...
于金山表示，舉辦聯歡活動主要是為感謝過去一年中，所有支持他的友人和為他競選忙前忙後的義工們。(記者張心╱攝影)

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