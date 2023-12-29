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Citi Bike新年調漲 非會員單程最多漲5元

記者許君達╱紐約報導
共享單車Citi Bike將從明年1月4日起調漲使用價格。(本報檔案照)
共享單車Citi Bike將從明年1月4日起調漲使用價格。(本報檔案照)

從2024年1月4日起，紐約市內的共享單車Citi Bike將調漲價格，非會員的單程最低使用費用將達到4.79元，而電動單車的價格則超過5元。會員的年費也將同步調漲，漲幅超過7%。

漲價計畫28日由Citi Bike系統的共同運營方Lyft最早向用戶通知。根據漲價計畫，Citi Bike的會員年費將從205元增至219.99元，而使用車輛的費用將從每分鐘0.17元增至0.2元。對非會員則實行「起步價」的計價方式，每次解鎖普通腳踏車並騎行30分鐘以內，用戶需要一次性支付的費用將從目前的4.49元增至4.79元，而若使用電動車輛，則「起步價」還要再增加0.3元，達到5.09元。非會員使用時間超過30分鐘之後，每分鐘的使用費將從0.26元增至0.3元。

Lyft近日與紐約市府達成了一項協議，市府允許其大幅增加其電單車的投放量，並對其定價標準進行了規定。根據規定，Lyft向會員收取的費用不能超過每分鐘0.24元、非會員的上限則為每分鐘0.36元，而每年允許的漲價幅度為在當年消費者價格指數(CPI)的基礎上增加2%。Lyft方面表示，為了給用戶減輕壓力，本輪漲價的目標訂在了市府規定的上限之下。

不過，Lyft與紐約市的談判並未能擴大其在紐約市內的服務範圍，也並未爭取到公共資金的補貼。與紐約相比，華府當局為鼓勵市民綠色出行而為共享單車服務提供了大量的補貼，因此，當地公共單車系統的會員年費僅為95元。

在曼哈頓華埠工作的華人李Rosie每日使用Citi Bike往返於辦公室和下城世貿中心地鐵站之間。她表示，Citi Bike的電單車能比步行節省至少10分鐘的時間，普通單車也能節省約5分鐘。作為會員，她認為在公車地鐵紛紛漲價的當下，使用單車的性價比較高，比乘公車實惠得多，即使在漲價後，經濟負擔也可承受。不過，如果不是會員，那麼這項出行成本就太高了。

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