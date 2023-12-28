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1/1調漲最低時薪 州長籲監督雇主

記者張心／紐約報導
紐約市、長島、威徹斯特郡的最低時薪，即將於2024年1月1日上漲。(記者張心／攝影)
紐約市、長島、威徹斯特郡的最低時薪，即將於2024年1月1日上漲。(記者張心／攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)27日提醒民眾，紐約市長島、威徹斯特郡(Westchester County)的最低時薪，將於2024年1月1日上漲至每小時16元，建議打工人監督雇主是否按時履行法規，發現違規者可立即向州勞工廳投訴。

霍楚表示，當前紐約市、長島、威徹斯特郡的最低時薪為每小時15元，全州其他地區為每小時14.2元，受到最新工資法簽署的影響，從明年起直至2026年，全州最低時薪將逐年上漲。

根據最新法案，2024年1月1日起，紐約市、長島、威徹斯特郡的最低時薪將調升為每小時16元，全州其他地區為每小時15元；2025年1月1日起，上述三個地區最低時薪繼續上漲至每小時16.5元，其餘地區提升到每小時15.5元；2026年1月1日起，上述三個地區最低時薪繼續上漲至每小時17元，全州其他地區調升至每小時16元。

與此同時，家庭護理員(Home Care Aides)的最低時薪也同步上漲。法律規定，從2024年1月1日起，紐約市、長島、威徹斯特郡的家庭護理員最低工資將上漲至每小時18.55元，紐約州其他地區的家庭護理員上調至每小時17.55元。

「如果從1月1日起，持最低時薪的雇員在工資單上看不到變化，可以向州勞工廳投訴。」霍楚提醒，若有打工者在明年未看到自己的時薪未達上述標準，可在州勞工廳官網https://reurl.cc/A48yed填寫投訴表、或致電(833)910-4378投訴。

紐約州最低時薪明年起逐年起增，直至2026年。(州府提供)
紐約州最低時薪明年起逐年起增，直至2026年。(州府提供)

最低時薪 長島 紐約市

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