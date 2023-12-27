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紐約州高速公路費用 調漲

記者范航瑜／紐約報導
紐約州「快易通」(NY E-ZPass)價格將從明年1月1日起上漲5%，並將於2027年1月再次上漲5%。(取自紐約州府官網)
紐約州「快易通」(NY E-ZPass)價格將從明年1月1日起上漲5%，並將於2027年1月再次上漲5%。(取自紐約州府官網)

紐約州高速公路費用將從2024年1月1日起上調。這是紐約州高速公路14年來首次漲價。紐約「快易通」(NY E-ZPass)價格將於明年1月開始上漲5%，並將於2027年1月再次上漲5%。

非「快易通」司機和郵寄收費的費率都將於2027年上升至每哩8.6分。目前非「快易通」司機每哩支付5.1分，而郵寄收費司機支付5.8分。「快易通」用戶現在每哩支付4.5分，在2027年二次漲價後將增至每哩4.9分，但據紐約州高速公路管理局(The New York State Thruway Authority)介紹，這仍將是全美最低價格之一。

葛謨大橋(Gov. Mario Cuomo Bridge)的過橋費也將上漲。該橋此前叫塔潘澤大橋(Tappan Zee Bridg)，過橋費目前為5.75元。這筆費用將從2024年開始每年增加50分，直到2027年達到7.75元。

紐約州高速公路管理局表示，這筆收入將用於維護全長570哩的高速公路系統，該系統從紐約州西邊的賓夕法尼亞州邊界一直延伸到紐約市和麻薩諸塞州邊界。這條高速公路主要靠路費支持維護，沒有從紐約州或聯邦稅收中獲得固定資金。

紐約州高速公路曾於2005年、2008年和2009年多次漲價，最後一次漲價是在2010年，價格上調了5%。紐約州高速公路管理局去年12月投票啟動漲價進程，今年9月批准了這次漲價。

紐約州 快易通 紐約市

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