紐約州高速公路費用 調漲

紐約州「快易通」(NY E-ZPass)價格將從明年1月1日起上漲5%，並將於2027年1月再次上漲5%。(取自紐約州府官網)

紐約州 高速公路費用將從2024年1月1日起上調。這是紐約州高速公路14年來首次漲價。紐約「快易通 」(NY E-ZPass)價格將於明年1月開始上漲5%，並將於2027年1月再次上漲5%。

非「快易通」司機和郵寄收費的費率都將於2027年上升至每哩8.6分。目前非「快易通」司機每哩支付5.1分，而郵寄收費司機支付5.8分。「快易通」用戶現在每哩支付4.5分，在2027年二次漲價後將增至每哩4.9分，但據紐約州高速公路管理局(The New York State Thruway Authority)介紹，這仍將是全美最低價格之一。

葛謨大橋(Gov. Mario Cuomo Bridge)的過橋費也將上漲。該橋此前叫塔潘澤大橋(Tappan Zee Bridg)，過橋費目前為5.75元。這筆費用將從2024年開始每年增加50分，直到2027年達到7.75元。

紐約州高速公路管理局表示，這筆收入將用於維護全長570哩的高速公路系統，該系統從紐約州西邊的賓夕法尼亞州邊界一直延伸到紐約市 和麻薩諸塞州邊界。這條高速公路主要靠路費支持維護，沒有從紐約州或聯邦稅收中獲得固定資金。

紐約州高速公路曾於2005年、2008年和2009年多次漲價，最後一次漲價是在2010年，價格上調了5%。紐約州高速公路管理局去年12月投票啟動漲價進程，今年9月批准了這次漲價。