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低收居民報稅填表 中華公所免費服務

記者許君達╱紐約報導

2023年度報稅季將於明年1月開始，紐約中華公所近日發布通知，將從明年2月開始安排社區義工幫助低收入居民免費填報電子報稅表

報稅服務時間為2024年2月3日起至4月6日結束，每個周六早9時30分至下午4時30分。由於2月10日春節放假，因此當日的服務改在2月19日(周一)。所有擁有美國稅務居民身分、2023年度單身或家庭收入低於6萬元的報稅者均可參與。

中華公所表示，如需夫妻聯名報稅，則兩名報稅人均要攜帶有效身分證件到場，如有子女，也需攜帶子女的身分證明。報稅者需要攜帶所有家庭成員的社安卡或工卡正本，而財務證明材料包括全部工資或現金收入證明，包括W2、W2G、1099NEC、1099MISC、1099K、1099INT、1099DIV、1099R、1099G等表格，領取社安金(SSA)或社安生活補助金(SSI)的居民也需要攜帶相關證明表格。

有孩子的家庭在報稅時，還需要提供子女在學或居住證明。對於可抵扣稅款的托兒或教育支出，也需要提供相關證明材料，包括托兒總費用、托兒中心報稅識別號碼等。證明高等教育開支的材料則包括1098-T表格、學費單、購買教材費用紀錄，以及證明學生貸款利息支付的1098-E表格。此外，報稅家庭成員如有在紐約州健保市場自費購買的醫療保險，也可提供1095A表格以抵扣稅款。

報稅者如選擇電子退稅或電子補稅，則需在自己的支票簿或儲蓄存摺至少擇一攜帶，以證明帳戶號碼。此外，手中如有任何國稅局(IRS)的信件和2022年度聯邦及紐約州報稅表副本，也需一並攜帶。

中華公所介紹，參與服務的義工並非聯邦和州級稅務部門的雇員，但都受過良好的訓練，熟悉英語、粵語和國語，能夠處理不太複雜的個人稅務申報。商業業者、不具備稅務局民身分的留學生、外州居民以及其他情況較為複雜者不在義工的服務範圍。

報稅 紐約州 稅表

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