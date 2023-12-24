角聲佈道團報佳音 聖誕歌聲處處聞

上百位社區民眾在角聲福音廣場，一起欣賞聖誕敬拜節目，傳頌聖誕祝福。(基督教角聲佈道團提供)

基督教角聲佈道團於平安夜前夕，在皇后區法拉盛 舉辦「聖誕歌聲處處聞」大型報佳音活動，為社區民眾帶來唱詩、朗誦、舞蹈等多個精采節目。此外，角聲佈道團還聯合多家教會、機構及團體在法拉盛緬街的數個站點共同合唱聖誕經典歌曲，將聖誕節和平、歡樂、愛的祥和氣氛帶給社區。

當晚7時，上百民眾聚集在角聲福音廣場，一起欣賞聖誕敬拜節目，傳頌祝福。所有教會代表最後齊聚在法拉盛圖書館 門前，獻唱經典的聖誕歌曲，其中包括「普世歡騰」、「天使歌唱」以及「平安夜」等，引導路人參與合唱，並用不同語種表達「耶穌愛你」，與民眾共同慶祝聖誕，在寒冷的冬夜中送上溫馨祝福。

參與此次活動的教會、機構及團體包括，角聲宣教士學院、長島真光教會、生命更新教會、豐收華夏基督教會、基督教角聲佈道團、中華歸主紐約教會、伯特利基督教會、皇后區中華長老會教會、紐約頌恩聖樂合唱團以及角聲學習中心舞蹈班等。