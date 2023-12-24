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角聲佈道團報佳音 聖誕歌聲處處聞

記者邢易霖╱紐約報導
上百位社區民眾在角聲福音廣場，一起欣賞聖誕敬拜節目，傳頌聖誕祝福。(基督教角聲佈道團提供)
上百位社區民眾在角聲福音廣場，一起欣賞聖誕敬拜節目，傳頌聖誕祝福。(基督教角聲佈道團提供)

基督教角聲佈道團於平安夜前夕，在皇后區法拉盛舉辦「聖誕歌聲處處聞」大型報佳音活動，為社區民眾帶來唱詩、朗誦、舞蹈等多個精采節目。此外，角聲佈道團還聯合多家教會、機構及團體在法拉盛緬街的數個站點共同合唱聖誕經典歌曲，將聖誕節和平、歡樂、愛的祥和氣氛帶給社區。

當晚7時，上百民眾聚集在角聲福音廣場，一起欣賞聖誕敬拜節目，傳頌祝福。所有教會代表最後齊聚在法拉盛圖書館門前，獻唱經典的聖誕歌曲，其中包括「普世歡騰」、「天使歌唱」以及「平安夜」等，引導路人參與合唱，並用不同語種表達「耶穌愛你」，與民眾共同慶祝聖誕，在寒冷的冬夜中送上溫馨祝福。

參與此次活動的教會、機構及團體包括，角聲宣教士學院、長島真光教會、生命更新教會、豐收華夏基督教會、基督教角聲佈道團、中華歸主紐約教會、伯特利基督教會、皇后區中華長老會教會、紐約頌恩聖樂合唱團以及角聲學習中心舞蹈班等。

今年的「聖誕歌聲處處聞」活動，由眾教會唱詩班、帶領會眾用詩歌、誦詞、感恩禱告，一齊慶賀耶穌基督的誕生。每個教會先在自己的地點，選擇自己的聖誕歌曲唱詩唱頌，再聚集到法拉盛圖書館前匯合，演唱經典聖誕歌曲。嘹亮的歌聲響徹夜空，吸引不少路人駐足觀看、傾聽和跟唱，並拿出相機，拍照留影。

基督教角聲佈道團於平安夜前夕，在法拉盛舉辦「聖誕歌聲處處聞」大型報佳音活動，為社...
基督教角聲佈道團於平安夜前夕，在法拉盛舉辦「聖誕歌聲處處聞」大型報佳音活動，為社區民眾帶來唱詩、朗誦、舞蹈等多個精采節目。(基督教角聲佈道團提供)

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