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國稅局豁免近10億欠稅滯納金 460萬人受惠

亞當斯特助多達293人 惹議

記者張心／紐約報導
根據「紐約郵報」披露，紐約市長亞當斯聘用的特別助理高達293人，總年薪超過2430萬元。(記者張心／攝影)
根據「紐約郵報」披露，紐約市長亞當斯聘用的特別助理高達293人，總年薪超過2430萬元。(記者張心／攝影)

根據「紐約郵報」披露，紐約市長亞當斯(Eric Adams)聘用的特別助理(Special Assistant)高達293人，總年薪超過2430萬元，全部由納稅人負擔，遭共和黨批評「有錢開高薪，卻無法填補市民項目經費削減」。

根據市府規定，「特別助理」不同於其他公務員職位，可不受公務員規則影響，全權由市長安排薪水和福利。前市長白思豪(Bill de Blasio)曾藉此安排政治盟友擔任「特別助理」，方便他們未來競選上位並繼續支持他。

亞當斯安排的特別助理高達293人，比白思豪還多出20%人，令市府內部人士和民代質疑，現任市長是否在走前任市長的「老路子」，打算為2025年的連任競選鋪路。

這個規模龐大的特別助理團隊，占市長辦公室員工總數的三分之一，總薪水高達2430萬元。其中，85位特別助理的年收入達六位數，13人的年收入逾20萬元。

特別助理中，不少人曾為亞當斯2021年的選舉募款，包括房地產商梅爾梅爾斯坦(Edward Mermelstein)，他和妻子曾為亞當斯競選及選後過渡期捐款了7100元。梅爾梅爾斯坦隨後在市府擔任「國際事務辦公室專員」這一非正式職位，年收入高達22萬8659元。

前副主計長瑪喬麗·蘭德(Marjorie Lander)和前市房屋保護和開發局高管謝爾曼(Sideya Sherman)也屬於「特別助理」中的高薪人士，她們分管風險管理和合規辦公室和公平與種族公正辦公室，年收入均為22萬7161元。

原本位列「特別助理」高薪榜首的二人，均在今年辭職，他們是首席效率官拉洛卡(Melanie LaRocca)和首席住房官卡茲(Jessica Katz)，年收入都在24萬6898元。

「紐約郵報」披露的名單中，也包括亞當斯在競選時聘用資深助理和團隊核心，比如華裔幕僚鄭祺蓉(Winnie Greco)，以年薪10萬元擔任市長亞裔社區聯絡人；以及在亞當斯被聯邦調查後，要求同事銷毀證據的阿巴索娃(Rana Abbasova)，她多年來在國際事務辦公室工作，是亞當斯和土耳其聯絡的關鍵人物，年薪為8萬元。

前共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)指出，「這透露出可怕的信號，尤其對市警察局、消防局、教育局等這些馬上要削減經費的部門來說，市長能夠高薪聘請員工，卻不能資助市民項目」。

市府發言人拉特瓦克(Charles Lutvak)對此回應，市長是在聘用合適的人擔任合適的職位，而且為了應對財政危機，市長辦公室的每個人都反思了預算並做到了依法平衡。

亞當斯 白思豪 共和黨

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