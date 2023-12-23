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布碌崙華康會感恩宴 表彰12警員含5華警

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙華人健康協會舉辦警民之友感恩午宴，表彰12名在各自單位上作出積極貢獻的警員。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙華人健康協會舉辦警民之友感恩午宴，表彰12名在各自單位上作出積極貢獻的警員。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會日前於班森賀會所，舉辦警民之友感恩午宴，表彰12名在各自單位上作出積極貢獻的警員，其中有多名華裔；出席活動的各界嘉賓們表示，藉助活動向紐約市警表達謝意，也向他們保證，會幫助打擊所有限制警察執法的政策，給予警員保衛社區所需要的工具。

華康會會長陳麗娜在頒獎典禮上致詞表示，在充滿挑戰和艱辛的日子裡，這些警員向她伸出援手，提供資源和幫助；她說，與一些警員甚至有長達十年的合作關係，為公眾治安和社區的良好發展共同努力配合，直到現在才有機會聚在一起，正式向他們表達感謝。

當日獲得表彰的包括，市清潔局的巡官Douglas Mertz、62分局社區事務部警探Stephen Agosta、61分局警員Christopher Alvarado、Daniel Miller、72分局警員Gerber Fernandez、布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)、以及布碌崙南區勤務指揮中心指揮官麥凱維(Charles McEvoy)，以及五名華裔警察，分別是62分局局長劉志強、68分局警佐陳強、紐新航港局警察局的警佐劉家坤、市警總局社區事務部聯絡官杜淑嫻、以及紐約亞裔警務協會主席金偉恆。

其中麥凱維向在場的所有得獎者恭賀，並強調南區勤務指揮中心得以順利運作，靠的是全體男女警員的協力合作，「我打從心底感謝他們」；他也感謝華康會當日特地組織這場午宴，對警方而言意義重大，期許2024年警民、以及各部門之間繼續合作，為社區治安努力並相互照應。

史泰登島市議員卡爾(David Carr)、州眾議員寇頓(William Colton)、候任市議員莊文怡等人也出席活動，向警員們頒發獎狀；莊文怡表示，警察是確保城市安全的人，市議會不該通過法案加強對他們的執法限制，給公眾安全造成隱患，「你們(警察)在市議會有我的支持，我一定會竭盡所能，確保社區的安全。」

布碌崙 華裔 亞裔

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