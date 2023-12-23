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瓦納斯高速路堵車 史島議員促開放高乘載

記者顏潔恩／紐約報導
共和黨市議員卡爾。(取自卡爾X)
共和黨市議員卡爾。(取自卡爾X)

銜接曼哈頓、布碌崙(布魯克林)、以及史泰登島的瓦納斯高速公路(Gowanus Expressway)，常在假日期間陷入長時間的堵車高峰；為此史泰登島共和黨市議員卡爾(David Carr)日前致信給州交通廳(New York State Department of Transportation)，促提前開通史島方向的高乘載車道(High Occupancy Vehicle Lane，簡稱HOV)，以緩和堵車情況。

據悉，瓦納斯高速公路的高乘載車道只有在清晨和傍晚的高峰時段，才開放給至少三人以上的汽車使用，其他時段只准公車行駛；而據大都會運輸署(MTA)的最新宣布，快車公車服務(Express Bus Services)將在聖誕節和元旦節兩周前的特定日子內，提前服務時間。

卡爾表示，根據過往的經歷以及近期的跡象表明，往史島方向的瓦納斯高速公路在傍晚時段出現堵車在所難免，既然如此，應提前開通高乘載車道，幫助島民盡早返家；他以感恩節為例，當日就是未提前開通該車道，民眾本應早日返家與親人共度佳節，卻在路上塞了很長時間。

卡爾在寫給州交通廳的信中提到，懇請在MTA提前提供快車公車服務的時段裡，也早日開通史島方向的高乘載車道；希望工作人員在考量原有的交通規矩基礎上，制定一個行得通的方案，令高峰時期的交通情況得以更順暢。

一名居住在島上的華裔居民蕭先生指出，平日裡的傍晚高峰時期交通便十分擁堵，有時要在路上塞上一個小時左右，節日時出行更是令人崩潰；他贊同此方案的實行，認為就算無法完全解決，但相信可以在某些程度上改善擁堵情況，若成功的話，希望以後也能繼續實行。

史泰登島 MTA 大都會

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