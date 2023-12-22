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親子互助會發送聖誕禮 溫暖數百華社兒童

記者胡聲橋／紐約報導
親子互助會在布碌崙8大道附近派發聖誕節禮物。(記者胡聲橋／攝影)
親子互助會在布碌崙8大道附近派發聖誕節禮物。(記者胡聲橋／攝影)

紐約親子互助會21日在布碌崙(布魯克林)8大道附近為數百名華社兒童派發禮物，與家長和孩子共慶聖誕節，共同迎接新年到來。

21下午，在親子互助會正式派發禮物之前，前來領取禮物的家長和孩子就在57街947號門前排起長龍，長達半個街區，孩子們都翹首以盼即將到手的聖誕禮物。親子互助會負責人黃妮可說，今年她們為小朋友準備約4000份禮物，包括書包、文具、毛絨玩具、小機器人玩具、拼圖、算術積木、樂高、玩具電話等等，適合不同年齡層次的小朋友，而且足夠分發所有前來的小朋友。

一名歐姓媽媽帶著八歲兒子和五歲女兒來領禮物，兩個孩子都拿到了各自心儀的禮物，非常開心。這位媽媽說，兩個孩子從今天早上起床就說要來拿禮物，看到孩子那麼興奮，她也很開心。為了方便特殊兒童領取，親子互助會特別讓特殊兒童事先在網上預約，這樣到現場後，特殊兒童可以不排隊，而是直接到屋內領取禮物。一名吳姓媽媽帶了兩個孩子，她的七歲兒子患有發育遲緩症，最終為自己挑了一個小機器人玩具，獲得媽媽誇獎。

黃妮可說，現在華社有不少特殊兒童，包括自閉症、言語障礙、行為異常、學習障礙等，她所在的一個群就有四百多名特殊兒童，主要來自布碌崙和皇後區。她說她想利用聖誕節的機會，請大家多關注華社的特殊兒童，多做善事，幫助特殊兒童克服障礙，健康成長。

親子互助會的學生義工，以及布碌崙8大道福建老人會的鄉親都前來幫忙。福建老人會會長盧彪說，看到孩子們從他手裡接過禮物，他感到很高興，很有滿足感，覺得自己有點像聖誕老人。

親子互助會在布碌崙8大道附近派發聖誕節禮物。(記者胡聲橋／攝影)
親子互助會在布碌崙8大道附近派發聖誕節禮物。(記者胡聲橋／攝影)
親子互助會在布碌崙8大道附近派發的部分聖誕節禮物。(記者胡聲橋／攝影)
親子互助會在布碌崙8大道附近派發的部分聖誕節禮物。(記者胡聲橋／攝影)
家長和孩子在親子互助會門口排起了長龍。(記者胡聲橋／攝影)
家長和孩子在親子互助會門口排起了長龍。(記者胡聲橋／攝影)

親子 布碌崙 聖誕節

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