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佛光山道場走訪皇后區醫院 為兒童送玩具

記者高雲兒／紐約報導
為了讓病童有個愉快假日，佛光山紐約道場和國際佛光會紐約協會19日舉辦醫院發玩具活動，將溫暖帶到皇后區的三家醫院，讓孩子們提前享受年終假期的歡樂。(主辦方提供)
為了讓病童有個愉快假日，佛光山紐約道場和國際佛光會紐約協會19日舉辦醫院發玩具活動，將溫暖帶到皇后區的三家醫院，讓孩子們提前享受年終假期的歡樂。(主辦方提供)

為了讓病童度過愉快假日，佛光山紐約道場和國際佛光會紐約協會19日舉辦醫院發放玩具活動，將溫暖帶到皇后區的三家醫院，讓孩子們提前享受年終假期的歡樂。

這已經是佛光山紐約道場和國際佛光會第三次發起「社區送暖亮光耀，花開四季行三好」發玩具活動，大部分的玩具都由主辦方募集， 還有部分玩具在州參議員劉醇逸辦公室和市議員黃敏儀辦公室募集，最後收集了來自社區的500餘份愛心禮物。

帶著社區的愛心，佛光山紐約道場住持覺麟法師、國際佛光會紐約協會會長陳澄慧和紐約州參議員劉醇逸，19日上午首先前往紐紐約市立醫院皇后分院(NYC Health + Hospitals/Queens)派發玩具，為兒科診間和小兒病房帶來驚喜；隨後覺麟法師和陳澄慧又前往紐約長老會康乃爾醫院(NYP/Weill Cornell/NYPQ)和聖瑪麗兒童醫院(St. Mary's Healthcare System for Children)派發禮物。

擔任紐約佛光中文學校長的覺麟法師指出，很多禮物由紐約佛光中文學校和皇后區第22小學學童和教職員包裝，「小朋友發起活動、捐贈玩具並出力分類包裝募集來的玩具，社區各界響應捐贈，民意代表等社區人士挺身支持，再由紐約佛光人擔當運送工作完成任務，這一棒接著一棒猶如一場社區『三好行動』接力賽，社區愛心發光發亮，大家集體創作，眾人成就『三好』美事，實在難得。」

據悉，除了皇后區三家醫院的病童，第22小學低收入家庭的學童也收到了玩具。

覺麟法師和陳澄慧前往聖瑪麗兒童醫院和紐約長老會醫院派發禮物。(記者高雲兒／攝影)
覺麟法師和陳澄慧前往聖瑪麗兒童醫院和紐約長老會醫院派發禮物。(記者高雲兒／攝影)
帶著社區的愛心，佛光山紐約道場住持覺麟法師、國際佛光會紐約協會會長陳澄慧和紐約州...
帶著社區的愛心，佛光山紐約道場住持覺麟法師、國際佛光會紐約協會會長陳澄慧和紐約州參議員劉醇逸，19日上午前往紐約市立醫院皇后分院派發玩具。(主辦方提供)

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