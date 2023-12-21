史島變電站著火 數千戶居民斷電

史島東岸聯合愛迪生公司一處變電站著火，3700戶居民斷電。(ABC)

史泰登島 東岸聯合愛迪生公司(Con Edison)的一處變電站20日下午起火，起火處可看到大量烈火濃煙，大火導致周圍3700多戶居民斷電。

據了解，起火處為史島東安山(Dongan Hills)海蘭大道(Hylan Ave.)交東安山大道(Dongan Hills Ave.)附近一處四周圍著鐵絲網的區域，那裡是聯合愛迪生公司的一個變電站。20日下午約2時40分，變電站的一個電力設備突然起火燃燒，從現場可以看到熊熊的火焰，還有濃濃的黑煙直衝天空，從很遠處就能看到。

大量消防員和消防車輛迅速趕到現場滅火，聯合愛迪生公司的許多工作人員也第一時間趕到現場配合處理火情。大火約在下午4時25分被控制。一位住在火災現場馬路對面的居民說，他一開始聽到的是一聲小爆炸，後來就看到火焰從電力設備中冒出來。消防員一開始向著火處噴灑一種名為「Purple-K」的乾粉滅火劑，接著又使用了一種用於電氣著火的泡沫來滅火。

聯合愛迪生公司的一名發言人稱，在滅火最高峰時間，東安山和米德蘭海灘(Midland Beach)共有3700多戶居民停電。由於停電，海蘭大道上的幾個交通信號燈都已經熄滅，當時正值學校放學，許多校車都被堵在路上，造成了大面積的交通延誤。警察趕到後，迅速畫出警戒區，指揮交通，為了預防萬一，還疏散了火災現場周圍的商店和家庭。

東安山居民塔拉斯維茲(Mark Tarasiewicz)就住在離火災現場只有三個街區的地方。他說，火災發生時他在買食物，在回家路上發現交通燈失靈了，還遇到了呼嘯而來的消防車，回家後發現家裡全停電了。