「為愛走動」 12/28到布碌崙玩劇本殺慶聖誕

親子文化傳播中心，將於本月28日在布碌崙8大道舉辦「為愛走動」街頭慶祝活動。(RBH提供)

迎接聖誕節 ，親子 文化傳播中心(RHB)將於本月28日(周四)在布碌崙 (布碌克林)8大道舉辦「為愛走動」街頭慶祝活動，以聖誕主題劇本殺作為節目亮點，邀請當地民眾和家庭參與角色扮演遊戲，經過多重關卡完成任務；主辦方表示，這不僅讓民眾了解到聖誕節的由來，家庭也能通過遊戲活動增進感情，一舉多得。

親子文化傳播中心表示，劇本殺是現代人很喜歡的遊戲形式之一，配合節日推出聖誕主題版本，參與者在每個關卡中置身於不同的場景如沙漠、森林等，為抵達終點要參與折星星、躲避障礙物、丟沙包、繞口令等遊戲；為了製作這個遊戲，其團隊注入相當多的創意，共設置10個遊戲站點，希望給參與者帶來別開生面的體驗。

完成任務的民眾可憑出示遊園手冊兌換聖誕大禮包一份，主辦方希望參與者通過勞動成果取得精美的禮品，從中了解奉獻和付出的重要性；希望通過遊戲加深彼此的聯繫，促進社區和諧，同時讓孩子結交更多的同伴好友，提高社交能力。

親子文化傳播中心創辦人石巧燕表示，聖誕節是一個家庭團聚、親情和友誼得以昇華的重要時刻，整個假日季都瀰漫著溫馨和歡樂的氛圍；雖然天氣寒冷，但她仍希望在此期間組織社區活動，鼓勵當地家庭踏出門外、多和外界接觸，「我們希望每年聖誕節大家都想到來布碌崙玩，帶動當地商家的經濟外，也讓華人社區可以更熱絡」。

「為愛走動」活動將於12月28日(周四)下午1時在布碌崙8大道48至49街舉行，入場免費，參與民眾須在48街進入，在接待處完成登記；更多詳情，可撥打電話至(347) 834-0036或瀏覽rbhservice.com查詢。