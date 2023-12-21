我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加大雨 氣象局發布灣區多縣市「洪水留意」宣告

「為愛走動」 12/28到布碌崙玩劇本殺慶聖誕

記者顏潔恩／紐約報導
親子文化傳播中心，將於本月28日在布碌崙8大道舉辦「為愛走動」街頭慶祝活動。(RBH提供)
親子文化傳播中心，將於本月28日在布碌崙8大道舉辦「為愛走動」街頭慶祝活動。(RBH提供)

迎接聖誕節親子文化傳播中心(RHB)將於本月28日(周四)在布碌崙(布碌克林)8大道舉辦「為愛走動」街頭慶祝活動，以聖誕主題劇本殺作為節目亮點，邀請當地民眾和家庭參與角色扮演遊戲，經過多重關卡完成任務；主辦方表示，這不僅讓民眾了解到聖誕節的由來，家庭也能通過遊戲活動增進感情，一舉多得。

親子文化傳播中心表示，劇本殺是現代人很喜歡的遊戲形式之一，配合節日推出聖誕主題版本，參與者在每個關卡中置身於不同的場景如沙漠、森林等，為抵達終點要參與折星星、躲避障礙物、丟沙包、繞口令等遊戲；為了製作這個遊戲，其團隊注入相當多的創意，共設置10個遊戲站點，希望給參與者帶來別開生面的體驗。

完成任務的民眾可憑出示遊園手冊兌換聖誕大禮包一份，主辦方希望參與者通過勞動成果取得精美的禮品，從中了解奉獻和付出的重要性；希望通過遊戲加深彼此的聯繫，促進社區和諧，同時讓孩子結交更多的同伴好友，提高社交能力。

親子文化傳播中心創辦人石巧燕表示，聖誕節是一個家庭團聚、親情和友誼得以昇華的重要時刻，整個假日季都瀰漫著溫馨和歡樂的氛圍；雖然天氣寒冷，但她仍希望在此期間組織社區活動，鼓勵當地家庭踏出門外、多和外界接觸，「我們希望每年聖誕節大家都想到來布碌崙玩，帶動當地商家的經濟外，也讓華人社區可以更熱絡」。

「為愛走動」活動將於12月28日(周四)下午1時在布碌崙8大道48至49街舉行，入場免費，參與民眾須在48街進入，在接待處完成登記；更多詳情，可撥打電話至(347) 834-0036或瀏覽rbhservice.com查詢。

聖誕節 布碌崙 親子

上一則

福壽老人中心聯合富邦基金 為老人送暖

下一則

MTA明年將增加地鐵班次 華人常乘坐的N、R線上榜

延伸閱讀

布碌崙201初中霸凌華生案 中東裔嫌犯被控20多項罪名

布碌崙201初中霸凌華生案 中東裔嫌犯被控20多項罪名
聖誕、春節鼓勵留港消費 逾3000店折扣迎賓

聖誕、春節鼓勵留港消費 逾3000店折扣迎賓
天然／人工聖誕樹 灣區各有擁護者

天然／人工聖誕樹 灣區各有擁護者
聖誕新年假期 全美估破億人出遊

聖誕新年假期 全美估破億人出遊

熱門新聞

老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌在社群媒體公布自己換上肺癌。(截取自董愷悌Instagram)

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

2023-12-16 16:33
市清潔局推出應對積雪的新智能系統，加速環衛人員鏟雪、撒鹽、清潔與收集工作。(市府提供)

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

2023-12-14 14:32
「庇護權」法令在大量無證客持續湧入紐約的情況下已宣告終結。圖為無證客16日在紐約街頭排隊等待床位。(美聯社)

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

2023-12-19 06:17
蔣先生為幫助父母發起眾籌。(取自蔣先生GoFundMe籌款頁面)

華人夫婦被騙百萬 兒發起眾籌救家

2023-12-17 01:29
茶葉近來在中國成為金融炒作工具。(新華社)

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

2023-12-16 10:06
聯合愛迪生位於布碌崙登波的發電廠14日深夜發生故障並冒出濃煙。(取自X平台用戶Sean Scott)

紐約大停電 多人困電梯 意外原因很罕見

2023-12-15 08:49

超人氣

更多 >
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一
5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤
不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元

不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元