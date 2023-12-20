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布碌崙迎新年 展望公園1/31煙花秀長達半小時

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙將以展望公園煙花秀賀新年。(取自Prospect Park Alliance網站)
布碌崙將以展望公園煙花秀賀新年。(取自Prospect Park Alliance網站)

布碌崙(布魯克林)持續數十年來的悠久傳統，將於1月31日除夕在展望公園(Prospect Park)的大軍廣場(Grand Army Plaza)舉辦煙花秀，迎接新年的到來。

除夕展望公園的煙花秀，是布碌崙延續了40多年的新年主打節目，只有在新冠疫情期間才中斷過兩年。布碌崙官員宣布，今年展望公園的煙火秀將如期推出。「沒有展望公園的煙花秀，就不像布碌崙的新年夜」，區長雷諾索(Antonio Reynoso)說，很高興能與展望公園聯盟(Prospect Park Alliance)合作，用布碌崙這一歷史悠久的傳統來迎接新年。他說，欣賞豐富多彩、激動人心的展望公園煙花秀，讓他感到興奮，他祝願所有布碌崙人，所有紐約人健康快樂。

除夕的盛會將於31日晚上10時在大軍廣場(Grand Army Plaza)舉行，現場有樂隊表演，為新年慶祝活動營造氣氛。新年鐘聲敲響之時，Santore's World Famous Fireworks 公司將施放時間長達半小時的煙花，五彩繽紛的煙花，將在展望公園上空絢麗綻放。

展望公園聯盟主席摩納科(Morgan Monaco)在一份聲明中說，展望公園除夕煙火秀是一項深受喜愛、長達數十年的傳統。他感謝布碌崙區長對這一盛大活動的慷慨支持。這是一個特殊的時刻，社區成員歡聚一堂，共同慶祝新年的到來。市公園局布碌崙處處長馬赫(Martin Maher)說，他很高興能繼續在展望公園的大軍廣場舉辦新年煙花秀，以布碌崙的特色迎接新的一年。

展望公園除夕煙花秀免費參加，主辦方鼓勵大家提前登記。

布碌崙 疫情 布魯克林

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