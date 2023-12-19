皇后區長圓桌會議 關注住房、經濟

皇后區長理查茲(Donovan Richards)18日舉辦媒體圓桌會議，表示將會在新一年繼續為增加平價住房和經濟效益等努力。(取自皇后區區長官網)

皇后區 長理查茲(Donovan Richards)18日舉辦媒體圓桌會議，他表示，他會在新的一年繼續為增加平價住房和經濟效益等作出努力。

至12月，理查茲已擔任區長三年，期間他爭取撥給整個行政區的金額達兩億2000萬元，僅今年就有3100萬元投入學校，是今年最大的一項支出，主要集中在為皇后區的高中建設基礎設施，包括食堂、禮堂、電腦房和健身房等；另外公園投入2000萬元，醫療保健投入1440萬元，圖書館投入750萬元，包括博物館在內的文化事業投入700萬元。

住房是理查茲關注的另一個重點，他表示，去年皇后區通過創新皇后區(Innovation Queens)區等大型項目簽署約1萬3000套住房，今年的數量只有3665套；考慮到當下的無證客 危機，且皇后區已有4萬名無證客，可提供住房需要大幅增加。

理查茲說，威力點計畫即將在本周動工，該計畫將建造1100套房屋，包含220套平價老年住房；至於最近正在討論的含大型足球場的威利點二期計畫，理查茲表示最重要的是讓當地居民受惠，比如可允許街頭小販擺攤等；他舉例美國網球公開賽(US Open)就是一個反例，他將於明年初和美網公開賽相關人員對話，促其改進。

他也提及最近克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)將被用作住房開發，數目達2800套，其中包括為老年人、家庭、退伍軍人提供的平價住房，他也會和大都會運輸署討論公共交通選擇。

皇后區就業率在今年大大提高。理查茲說，在疫情最嚴重時，失業率達到23%，現在降到5%，「馬上就要進行的紐約甘迺迪機場(JFK Airport)重建工作，將提供1萬個工作崗位，其中6000個都是工會工作」。

犯罪率也呈現下降趨勢，今年皇后區南部謀殺案下降了52%，槍擊 案受害者下降了49%，總體槍擊案下降了48%；不過皇后區北部的犯罪率上升了5%，但謀殺和槍擊的比例分別下降了26%和11%，「現在北部有很多幫派犯罪活動，我們正在和政府部門合作解決這個問題」。