曲怡文 痛批減經費致圖書館周日閉館

州參議員曲怡文，批評紐約的公共圖書館因經費削減周日關門。(本報資料照)

代表布碌崙 (布魯克林)的紐約州參議會圖書館 委員會主席曲怡文，18日批評紐約市 經費削減導致公共圖書館周日關門，並表示將繼續在州議會爭取關鍵資源。

17 日是布碌崙八家公共圖書館最後一個周日開放日。由於紐約市削減2024財年預算，紐約市的圖書館將被迫在周日關閉。曲怡文說，作為紐約人為數不多的完全免費的公共場所之一，圖書館在兒童的學習和發展、對家庭的社會支持，為難民和移民提供資源方面發揮著重要作用。此外，周日是圖書館利用率非常高的日子，周日閉館對社區的影響很大。曲怡文與維權者和社區成員一道，共同譴責導致圖書館關閉的預算削減。

曲怡文說，在2022年州議會的立法會議期間，她在第一個參議員任期內，就爭取恢復了2000萬元的圖書館經費，並在州預算中為布碌崙公共圖書館提供了350萬元，她所在的委員會還在2023年通過了11項支持圖書館的法案，其中包括與數字資料相關S5986A法案(已簽署成法律)、與保護圖書館研究資料相關的S6938A 法案(已簽署成法律)、與貧困社區的公共圖書館建設項目成本相關的S7093法案(參議會通過)。

「終止我們鍾愛的布碌崙圖書館的七天服務，是對社會核心基礎設施的打擊。這些圖書館是我們社區的社會、學術和經濟中心」，曲怡文說，她尤其擔心圖書館周日閉館對猶太居民的影響，因為他們現在一周只能在四個工作日享受全天服務。曲怡文說，作為州議會圖書館委員會主席、終身學習者和家長，她堅定地致力於為公共圖書館而奮鬥，並將繼續在奧伯尼(Albany)支持這些機構。