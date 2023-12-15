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中城狠踢亞裔婦男嫌認罪 面臨囚15年

記者許君達╱紐約報導
艾略特犯案後，警方公布他的影像資料通緝。(紐約市警提供)
艾略特犯案後，警方公布他的影像資料通緝。(紐約市警提供)

曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)14日宣布，2021年3月涉嫌在曼哈頓街頭無端殘暴攻擊亞裔婦女並發表仇亞言論的男子艾略特(Brandon Elliot)已認罪，將可能面臨15年監禁。

法庭文件顯示，艾略特於2021年3月29日上午11時40分左右，在曼哈頓中城西43街的人行道上，接近一名65歲的菲律賓裔女性卡麗(Vilma Kari)，並將她踢倒在地，然後反覆踢打她的頭部和身體，在肢體攻擊的同時，艾略特還辱罵受害人「去你媽的，你不屬於這裡」。在踢打受害女子的過程中，一名好心路人曾上前干預，但被艾略特用刀威脅。艾略特逃離後，受害女子被送醫急救，診斷為骨盆骨折、前額挫傷以及全身挫傷。

經過近三年的審理後，被告艾略特在紐約州最高法院承認犯有一項以仇恨為目的的一級攻擊罪(assault)和一項三級持有武器罪(possession of a weapon)，分屬B級重罪和D級重罪。曼哈頓地檢辦公室說，艾略特將在明年1月3日接受宣判，預計他將會被判處15年監禁，以及五年的釋放後監管。

據報導，艾略特21年前曾持刀殺害自己的母親，被判15年至終身監禁，但在2018年接受紐約假釋委員會考核時，自述與母親關係良好並獲取信任，得以假釋出獄。但重獲自由後不到三年，他就再次犯下了駭人聽聞的罪行，殘暴攻擊比他母親還年長的無辜亞裔女性。

白艾榮表示，艾略特充滿仇恨的犯罪行為令人震驚，「每個人都應享有安全，任何因仇恨而事實暴力犯罪的行為都必將受到起訴。」曼哈頓地方檢察官辦公室提示市民，如果自己是仇恨犯罪的受害者或目擊者，除報警外，也可撥打(212)335-3100向檢察官報告。

曼哈頓 亞裔 白艾榮

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