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鎚殺案2童出院 暫居公寓

記者胡聲橋／紐約報導
日落公園鎚殺案兩名幼童受害者已出院住進新家。(監護人提供)
日落公園鎚殺案兩名幼童受害者已出院住進新家。(監護人提供)

日落公園鎚殺案中，受害人趙招招當場身亡，她的兩個年幼的孩子，四歲的男孩David和三歲的女孩Sophia頭部受重傷，住進了醫院。在父親劉景洪的照料下，兩個孩子於上個月做完頭部手術，終於在10日下午出院。在社區入士的幫助下，父親帶著兩名幼童臨時住進了日落公園附近的一處公寓，兒童的健康狀態不錯，但仍有待進一步評估。

劉景洪說，以前孩子住在醫院，總是有人進進出出，孩子也睡不踏實，現在孩子住進了自己的家，環境比以前安靜，孩子終於可以一覺睡到天亮了。這兩個孩子現在健康狀況還不錯，說話和行動都正常，但醫生警告說，孩子情緒的波動會比較大，需要照看者時時留意。

因為剛做完手術，兩個孩子還要定期回醫院做檢查和治療，孩子的恢復情況有待進一步評估。劉景洪還說，他會慢慢讓兩個孩子參加社區活動，增加與外界的接觸，或許孩子不久就可以上學了。

紐約親子互助會負責人黃妮可說，她們仍在聯繫市人力資源管理局(HRA)和市房屋保護和開發局(HPD)，希望能為這家人找到永久住處。因為劉景洪沒有工卡，很多事情都非常受限制，黃妮可說，政府部門也不知道應該把他歸入哪個類別。

據說，當事人曾考慮過申請U類簽證，但最後還是決定不走這條路。政府部門對劉景洪一家非常照顧，HRA給劉景洪寄過幾次EBT卡，但劉景洪都沒有收到。為此，HRA還專門派人來探望劉景洪，把EBT卡親自交到劉景洪手中。

聖誕節即將來臨，一些社區居民，尤其是當地居民，還給兩個孩子送來了許多聖誕節禮物。黃妮可說，她們會挑選一個合適的時機，把收集到的各種禮物轉交給這兩個孩子，給他們一個大大的驚喜，讓這兩個孩子過一個開心、快樂的聖誕節和新年。

日落公園鎚殺案兩名幼童受害者已出院住進新家。(監護人提供)
日落公園鎚殺案兩名幼童受害者已出院住進新家。(監護人提供)

聖誕節 日落公園 簽證

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