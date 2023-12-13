美國棋類協會就職典禮 隆重舉行
美國棋類協會新一屆就職典禮暨「中美友好」杯頒獎典禮於12月11日晚在布碌崙(布魯克林)8大道華社舉行，中國駐紐約總領館領事劉兵與巴桑次仁，以及數名議員代表及數百名各界嘉賓出席了這次慶典活動。
今年是美國棋類協會成立六周年，此次活動在位於8大道的海悅大酒樓舉行，包括新職員入場宣誓就職、奏中美兩國國歌、舞獅採青等儀式。這次慶典活動還包括歌曲演唱、少林武術表演和太極拳表演等一系列精彩節目，博得了觀眾們的陣陣掌聲。
會長李勤錟感謝各界的信任和厚愛。他說，美國華人主辦的美國棋類協會是由聯邦政府批准成立的非牟利文化團體。該會的宗旨是愛祖國、愛家鄉、愛僑胞；堅定支持祖籍國的偉大復興和實現中國夢；弘揚中國傳統文化，增進中美兩國人民的友誼；服務僑胞和社會大眾，廣結八方善緣。
劉兵等人在致辭中，稱讚美國棋類協會為社區的貢獻，並祝該會會務蒸蒸日上，在社區發揮更大的作用。
美國棋類協會還在慶典上為11月舉行的中美友好杯棋類比賽的優勝者頒獎。鄭美建、劉家棟和張曉東分別獲得了中國象棋、圍棋和國際象棋賽冠軍。其中獲得圍棋冠軍的劉家棟是年僅八歲的男童，在頒獎儀式上分外引人注目。今年9月，在首屆中秋團圓象棋邀請賽上，該會96歲的創會元老、僑領吳善福還獲得了第三名的成績。
多年來，美國棋類協會不僅組織了各種棋類比賽，還舉辦了各種棋類培訓，豐富了在美僑胞的文化生活。
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