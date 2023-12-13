美國棋類協會就職典禮 隆重舉行

美國棋類協會新一屆就職典禮在布碌崙舉行。(記者胡聲橋／攝影)

美國棋類協會新一屆就職典禮暨「中美友好」杯頒獎典禮於12月11日晚在布碌崙 (布魯克林)8大道 華社舉行，中國駐紐約總領館領事劉兵與巴桑次仁，以及數名議員代表及數百名各界嘉賓出席了這次慶典活動。

今年是美國棋類協會成立六周年，此次活動在位於8大道的海悅大酒樓舉行，包括新職員入場宣誓就職、奏中美兩國國歌、舞獅採青等儀式。這次慶典活動還包括歌曲演唱、少林武術表演和太極拳表演等一系列精彩節目，博得了觀眾們的陣陣掌聲。

會長李勤錟感謝各界的信任和厚愛。他說，美國華人 主辦的美國棋類協會是由聯邦政府批准成立的非牟利文化團體。該會的宗旨是愛祖國、愛家鄉、愛僑胞；堅定支持祖籍國的偉大復興和實現中國夢；弘揚中國傳統文化，增進中美兩國人民的友誼；服務僑胞和社會大眾，廣結八方善緣。

劉兵等人在致辭中，稱讚美國棋類協會為社區的貢獻，並祝該會會務蒸蒸日上，在社區發揮更大的作用。

美國棋類協會還在慶典上為11月舉行的中美友好杯棋類比賽的優勝者頒獎。鄭美建、劉家棟和張曉東分別獲得了中國象棋、圍棋和國際象棋賽冠軍。其中獲得圍棋冠軍的劉家棟是年僅八歲的男童，在頒獎儀式上分外引人注目。今年9月，在首屆中秋團圓象棋邀請賽上，該會96歲的創會元老、僑領吳善福還獲得了第三名的成績。

多年來，美國棋類協會不僅組織了各種棋類比賽，還舉辦了各種棋類培訓，豐富了在美僑胞的文化生活。