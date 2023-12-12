12／16華埠疫苗日 免費打流感等4種疫苗

紐約東華協會攜手樂民西藥房宣布，將於16日上午10時至下午4時，在華埠東百老匯88號153室舉辦「華埠疫苗日」活動。(主辦機構提供)

紐約東華協會攜手樂民西藥房日前宣布，將於16日(周六)上午10時至下午4時，在華埠 東百老匯88號153室舉辦「華埠疫苗日」活動，免費為社區居民及長者接種帶狀皰疹疫苗、呼吸道合胞病毒疫苗(Respiratory Syncytial Virus Vaccine)、最新的新冠加強針、以及適合不同年齡層的流感疫苗 。

紐約東華協會創辦人、民主黨65區區領袖于金山表示，近期甲型流感高發造成許多民眾感染，每年接種流感疫苗尤為重要。守護自己和家人的健康平安更應儘早接種。目前新冠疫情雖已減弱很多，但民眾也不可掉以輕心，尤其是年邁體弱的長者更是要注意防護。好消息是最新一代的新冠加強針已出來，民眾盡早接種可保健康平安。

于金山說，16日疫苗日活動當天除了有流感疫苗，新冠加強針劑外， 還有帶狀皰疹疫苗和呼吸道合胞病毒疫苗提供給有需要的居民接種，需要的民眾需要提前致電(347) 231-3304預約登記，數量有限，報名從速。

活動將免費為社區居民及長者接種帶狀皰疹疫苗、呼吸道合胞病毒疫苗(Respiratory Syncytial Virus Vaccine)、最新的新冠加強針、以及適合不同年齡層的流感疫苗。(主辦方提供)

樂民西藥房負責人趙曉芬醫師說，呼吸道合胞病毒疫苗是專門針對60歲及以上長者研發的，可預防某些細菌感染(包括肺炎在內)的肺炎球菌。「老年人接種疫苗最為重要，因老年族群感染新冠，流感和RSV的重症，住院及死亡風險較為高，某些基礎病，例如心臟病，肺病和糖尿病，會增加感染這些病毒後發展為重症的風險」。

根據紐約市府健康局指示，新冠加強針劑，流感疫苗和RSV疫苗都可同時接種。趙曉芬醫師說，帶狀皰疹疫苗對於老年人以及免疫系統低弱者也非常重要，保護健康還需盡早接種。16日活動當天提供的流感疫苗分為兩種劑量，普通劑量供給8至64歲的人士，加強劑量提供給65歲以上的長者。

此次疫苗接種活動免費，需攜帶有效的身份證件以及醫保卡，65歲以上長者也請帶上紅藍卡 參加；凡是前往參與活動的民眾還將獲得精美禮物一份。