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布碌崙大軍廣場 跨年煙花精彩可期

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙大軍廣場的跨年夜活動將隆重回歸。(展望公園聯盟提供)
布碌崙大軍廣場的跨年夜活動將隆重回歸。(展望公園聯盟提供)

提到跨年好去處，除了萬眾矚目的時報廣場跨年活動外，布碌崙(布魯克林)大軍廣場(Grand Army Plaza)、康尼島等地也在跨年夜有大型慶祝活動並燃放煙花，讓邁入新年的紐約更加璀璨；這裡相對不擁擠，不失為民眾考慮跨年的選項之一。

非營利機構「展望公園聯盟」(Prospect Park Alliance)日前宣布，40多年來，位於展望公園(Prospect Park)的大軍廣場跨年夜活動是布碌崙區的重點項目之一；曾在新冠疫情期間連續取消兩年，繼2022年底首開後，今年底也將以隆重舉行。

「若沒有展望公園煙花，那就算不上是布碌崙除夕夜」，布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)表示，他的辦公室為這場活動提供了資金，很高興可以協助帶回這項新年傳統，「感謝所有合作夥伴的努力工作，我期待欣賞這場豐富多彩、令人振奮的表演。」

煙花盛典將於31日晚10時開始，主辦方將播放Quintessential Playlist現場音樂，為活動營造氣氛，直到午夜鐘聲敲響時，由Santore’s World Famous Fireworks帶來的煙火秀將在大軍廣場的標誌性建築上空燃放半小時。

活動免費，但主辦方鼓勵民眾預約，可瀏覽eventbrite.com/e/new-years-eve-fireworks-in-prospect-park-tickets-755684100487?aff=oddtdtcreator登記信息。

若不想在煙火秀上與別人擁擠，民眾也可選在康尼島海灘(Coney Island Beach)迎接新年；今年為康尼島遊樂場首次推出冬季娛樂項目「霜凍節」(Frost Fest)，許多遊樂設施將開至深夜，傳統的午夜煙火秀也將回歸。

海灘和遊樂場地址是布碌崙Surf大道1208號；民眾可搭乘D、F、Q、N線至最後一站Stillwell大道下車。

布碌崙 康尼島 疫情

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