美東僑生聯誼會 晚會頒發貢獻獎

美東僑生聯誼會9日晚舉辦2023年歲末聯歡晚會，僑生聯誼會會長張子傑和會員、社區僑領、駐紐約台北經濟文化辦事處教育組主任楊敏玲等近百名嘉賓到場同慶。(記者邢易霖╱攝影)

美東僑生聯誼會日前舉辦2023年歲末聯歡晚會，僑生聯誼會會長張子傑和會員、社區僑領、駐紐約台北經濟文化辦事處教育組主任楊敏玲等近百位嘉賓到場同慶。該會在晚會上發感謝狀給為服務僑社突出貢獻的人士，也向全球傑出僑生校友頒發僑務貢獻獎。

僑生聯誼會會長張子傑表示，該會每年都舉辦聯誼會，感謝僑界和會員們的慷慨捐款和貢獻。他們的支持不僅使聯誼會能夠持續推動「僑生政策」，還有助於提供獎學金資助給在台灣青潭地區的貧困學生。文教中心副主任王鈺淇說，她的主要業務與服務僑生相關，對僑生聯誼會深感共鳴。她對僑生未來的貢獻充滿期待，並感謝僑委會提供促進僑胞交流的平台。「這樣的合作與支持不僅凝聚了僑界的力量，也促進僑胞之間的互動和合作。」

文教中心向紐約李氏總分所元老李可喬頒發僑務貢獻獎，向徐氏集團總裁徐朱留弟、全美台聯會前會長林映君、僑務委員會諮詢委員王金智和僑委會顧問劉大明頒發感謝狀，以表彰和感謝僑生在過去的一年裡對社會做出的貢獻和成就。

獲得表彰的李可喬表示，他對今年獲得這項榮譽感到十分高興，感謝美東僑生聯誼會對他多年來工作的認可和支持。他也表示，他已年邁，這項貢獻獎應該頒給優秀的年輕人，因為他們是社會的主要活力來源。「年輕一代是社會的中堅力量和未來，期望能夠看到更多年輕人嶄露頭角，為社會注入新的動力和創意」。